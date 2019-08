Gaviria no se rinde en la Vuelta

“La suerte no estuvo de nuestro lado, pero afortunadamente nadie sufrió algo grave. Seguiremos luchando todos los días”. Ese fue lo que dijo tras ese impotente momento y que sigue cumpliendo más allá de las adversidades que se le presentan en el camino.

Con un ritmo arrollador, los hombres más veloces del pelotón se jugaron ayer la victoria, saliendo como vencedor el irlandés Sam Bennett (ver protagonista).

“Es normal que aprieten el paso adelante. Cuando hay un corredor en la general o un opcionado para ganar la etapa lo hacen. Me tocó a mí. Estaba en una crisis que no pude lidiar y llegarles. Me sentí demasiado mal en la bicicleta, pero faltan muchos días y seguiré”, expresó Gaviria mientras reflejaba tranquilidad.

Fernando, quien hace el debut en esta carrera, suma 38 victorias UCI, a una de Nairo Quintana (Movistar), el corredor nacional con más triunfos profesionales en la historia y quien es el mejor representante en la clasificación general de la presente Vuelta, a dos segundos del líder, el irlandés Nicolas Roche (Team Sunweb).