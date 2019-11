Quindío congrega la crema y nata del pedal

En medio de la rueda de prensa del Giro de Rigo, el campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, volvió a mostrar su deseo de correr el Giro de Italia 2020, lo que representaría su ausencia en el Tour.

“Me llama mucho la atención. El Tour es bueno para un escalador pero no tiene subidas tan largas, es más para un escalador explosivo. Es difícil decirlo ahora, me toca sentarme con el equipo a analizarlo. Pero ya gané el Tour y me gustaría probar con el Giro”, enfatizó Egan, quien fue baja en el Giro de este año por lesión.