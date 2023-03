“Gracias a Dios logré contar la historia”: Cristian Vélez, promesa del ciclismo tras accidente de tránsito en Antioquia

El corredor, nacido en Amagá e hijo de un minero (Darío Vélez), está fuera de peligro.

Dice que fue trasladado al hospital de Caldas, donde no le quisieron dar prioridad con el soat del vehículo. “Me atendieron con el seguro de la Nueva EPS. Me realizaron el triaje y fui dejado allí desde las 12:00 del mediodía hasta aproximadamente las cinco de la tarde. Solo me aplicaron dos inyecciones para el dolor. Este domingo tuve consulta con el ortopedista para poder que me intervengan quirúrgicamente, pero necesitan autorización de mi Eps”, señaló el deportista.