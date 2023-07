Tras esta vigésima etapa, Urán ascendió tres puestos respecto al viernes, ocupando ahora la posición 71, a 3h50:15 del ganador virtual, Jonas Vingegaard.

“Fue un día duro”, admitió Urán tras la etapa. “Lo más importante es que lo intentamos todos los días. Te sientes bien cuando lo has intentado, cuando has luchado y has estado ahí”, señaló.