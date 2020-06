Járlinson Pantano denunció que fue víctima de robo.

A través de sus redes sociales, el exciclista colombiano publicó los videos en los que se ve la manera como un asaltante se lleva sus pertenencias en la ciudad de Cali.

“Esta rata me abrió el carro, me robó mis pertenencias casi al frente de mi negocio, descaradas estas ratas. Nos tienen azotados esta zona”, escribió Pantano, quien no fue el único personaje del deporte atracado durante la semana.

