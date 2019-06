Julián fortalece dinastía Molano

“Nos sorprendió cómo subió, estuvo un buen rato adelante con Germán Chaves , se reguló y no se desgastó en los sprints especiales. Fue responsable y se guardó para el remate en subida”, expresó Jorge Arbeláez , su técnico.

Ganador de varias etapas en las últimas tres ediciones de la Vuelta de la Juventud, el triunfo en la presente edición de la Vuelta a Colombia le ha sido esquivo por circunstancias ajenas a su talento. En la primera (Yopal-Aguazul) fue sexto, en la segunda (Paipa-Socorro) terminó quinto, en la cuarta (Bucaramanga-Barrancabermeja) fue segundo detrás de Weimar Roldán, del Team Medellín.

En la quinta etapa (Barrancabermeja-Puerto Boyacá) en la que los más veloces en la llegada tenían la oportunidad de disputar el triunfo, arribó quinto y en los circuitos de Medellín y Manizales fue tercero y penúltimo, tras sufrir una caída, respectivamente.

“Todos los días trabajamos para tener un margen de error más pequeño, nos hemos acercado pero los resultados no se nos han dado, igual me siento tranquilo por la actuación que he hecho hasta ahora”, dijo.

Aunque el recuerdo de Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg y su hermano, Juan Sebastián, en el equipo que es una de las canteras más importantes de este deporte en el país, Julián dice no sentir presión por conseguir victorias, pues allí confían en sus capacidades.