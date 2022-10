Antes de partir hacia sueño europeo, en medio de uno de sus habituales entrenamientos en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, Quintero confesó que, de la mano del orientador John Jaime González y los especialistas en sicología del equipo nacional, se encontraba bien no solo física sino también mentalmente, sobre todo en medio de la presión que puede recaer sobre él cuando hay un evento grande. “Ese favoritismo que pesa sobre mí a veces me ha jugado malas pasadas, pero esperemos que no vuelva a suceder nada en ese aspecto”, indicó.