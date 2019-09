La dinastía Atapuma se extiende

Cuenta que rodaba desde su natal Túquerres a la vereda La Jardinera, al sur de Nariño, a visitar un amigo que estaba de paso. No iba solo, uno de sus tíos, nada más y nada menos que Darwin Atapuma, lo acompañó, pero como no había bicicleta para los dos, compartieron una.

Hace un par de años, no recuerda cuántos, Duván Atapuma vivió el momento más traumático desde que monta en bicicleta.

“La primera vez que corrí en el Clásico fue hace tres años. Fue una bonita experiencia aunque dura porque era mi primer año sub-23. Ahora vengo con más experiencia y ganas de demostrar lo que hemos aprendido durante todo este tiempo”, afirmó el menor de la dinastía Atapuma.

La influencia de su tío en su carrera se siente. El ciclista del Cofidis es el modelo a seguir. Por eso, cuando viene al país, cada tres o cuatro meses, lo recibe en casa con Cuy, el plato que más les gusta. Luego salen a entrenar por el cinturón montañoso que recorre al departamento de Nariño.

“Es un ser noble, más que un tío para mí, es un hermano. Desde que tengo uso de razón he pasado mi vida a su lado, comparto habitación con él, heredo las bicicletas, con mi papá han sido mis grandes mentores en esto del ciclismo”, dice con orgullo el sobrino, que, como dato curioso, además de llevar el mismo apellido, comparten la misma inicial en sus nombres, la letra D, que para ellos es otro modo de mantener su legado.

Aunque la convivencia es buena, Duván señala que lo más difícil de la relación con Darwin es seguirle el ritmo.

“La verdad, el anda fuerte, el nivel de los corredores que están en categorías superiores en Europa es exigente. Es un honor correr a su lado pero también un reto. Tenemos un dicho y es que él siempre me lleva del ‘gancho’ (risas)”.

No se ven desde febrero, y durante este Clásico poco se han comunicado porque no coinciden en horarios, aunque en octubre, cuando regrese de Europa, Duván espera recibirlo con cientos de anécdotas de la prueba y por qué no, con el primer título de su carrera .