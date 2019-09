La camiseta de la montaña, ¿un amorío perdido?

Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

En 2017, cuando Egan Bernal cruzó cuarto por la meta en Albiez-Montrond, localidad alpina francesa que marcó el final del Tour de l’Avenir que conquistó con superioridad el colombiano, hubo un gesto de impotencia que llamó la atención.

Al ser indagado sobre aquella postura, simplemente el cundinamarqués sonrió y dijo que su pretensión también era ganar la montaña, pero que prefirió cuidarse para no poner en peligro su camisa amarilla de líder.

Fue segundo en ese ítem de altura, por solo cuatro puntos de diferencia frente al ganador, el ruso Pavel Sivakov, que triunfó en esa fracción y quien ahora es su compañero en el Team Ineos.

Aquella ambición de Bernal, campeón este año del Tour de Francia, se ha visto reflejada en los ciclistas que han representado al país desde décadas atrás en el pedalismo de Europa, donde precisamente antes, como recuerda el expedalista Óscar de J. Vargas, se llegaba con el objetivo de hacer valer las condiciones como escaladores y, si se daba la carambola, lograr, por qué no, títulos generales.

De hecho, el apodo de escarabajos es atribuido a los colombianos debido a que, con baja estatura, siempre se han mostrado ligeros, potentes, fuertes y con paso arrollador cuando la carretera pica hacia arriba.

Ganaron respeto

“En el Viejo Continente siempre nos han tenido admiración para la montaña, hasta temor. Es que pelear por ese premio tiene mucho desgaste físico, vencer es de héroes porque cada día se da una paliza tratando de cazar puntos”, comenta José Jaime González, ganador de esa clasificación en los giros de Italia del 1997 y 99 y segundo en las ediciones del 98 y 2000.

No olvida que en la carrera del 97, corriendo para el Kelme, también estaban peleando el título por equipos.

En una etapa determinante, la 21, se les voló el local Mario Cipollini, que corría en el Saeco, en el que su compatriota Ivan Gotti quedó campeón.

“Mi compañero, el español Arsenio González, me expresó que me le acercara a Goti y le dijera que si Cipollini no se detenía cuando empezara el Puerto del Mortirolo, yo, de para arriba, les desbarataba la estrategia. Pero no tenía confianza para ordenarle eso, me daba pena. Arsenio replicó: ‘camine yo le hablo, para que vea usted cómo infunde miedo en la montaña’. Goti se lo hizo saber y la sorpresa fue mayor cuando Cipollini, a los 5 kilómetros, estaba parado. Recuperamos la primera posición por equipos sin tener que perseguir”.

El prestigio ahora es mayor

El panorama frente a la lucha diaria para puntuar en cada puerto ha cambiado un poco para nuestros representantes. En los últimos años ya se les ve batallando, de igual a igual, por el máximo honor: el título de la general.

¿Será entonces que la camisa azul del Giro, la de pepas rojas del Tour y de lunares azules en la Vuelta ya no les interesa?

Rafael Acevedo, 44° en la Vuelta a España de 1986 y suegro de Miguel Ángel “Supermán” López, tercero en la ronda actual y líder tres días, indica que cuando un compatriota afronta las cimas europeas, sobre todo las ibéricas, estas no los atemorizan; al contrario, se toman más confianza pues desde jóvenes se entrenan y compiten en la altura. “Es como nuestro ADN, y esa virtud nos permite soñar ahora con mejores resultados”.

Esa última frase también inquieta. Óscar de J. Vargas, en la actualidad técnico de ciclismo, la explica y da otros motivos para que el colombiano ya no tenga, en la actualidad, como prioridad los premios de montaña.

“Corredor completo”

Vargas, que participó en seis rondas españolas, rememora que antes era un sello y estatus que el pedalista criollo se impusiera como el mejor ascendiendo. “Era sinónimo de orgullo traernos esa camisa porque siempre nos caracterizamos por rendir en ese terreno. Nos veíamos peleando y ganando la montaña, era como nuestro deber, independientemente de la posición general”.

El exciclista, que así como Nairo son los únicos compatriotas en ganar en la cita ibérica la clasificación de la combinada, que era la suma de las posiciones en las clasificaciones general, puntos y montaña, comenta que si bien se veían disputando la carrera, los rivales de peso hacían que la afrontaran con respeto.

“Además de ello, se tenían muchas etapas contrarreloj, en las que perdíamos tiempo. Nos veíamos entre los diez mejores pero no ganando, lo que sí era religioso tenía que ver con ganar los premios de montaña”.

Comenta que ya todo cambió. “Es que ganamos confianza, contamos con corredores más completos, y como ya se ha triunfado, entendemos que tenemos la posibilidad de pelear otras cosas. Ahora, la montaña pasa a un segundo plano y, muchas veces, hasta las etapas porque apareció la opción de lograr la general”.

Pero si Colombia ya cuenta con líderes en diferentes equipos, ¿por qué otros compatriotas que escalan bien no aprovechan sus virtudes para ir en busca de los primeros lugares en los puertos altos?

Para nombrar algunos: Daniel Martínez y Sergio Higuita (EF Education), Iván Sosa y Sebastián Henao (Team Ineos), Winner Anacona y Carlos Betancur (Movistar)...

“Porque precisamente ellos protegen a sus jefes. Entonces no se gasta donde no se debe. Ya somos favoritos, por eso es que no botamos pólvora en otras cosas, pues nos cuidamos de cara al resultado final, ya se va es por el premio gordo”.

Por lo pronto, Sergio Henao evidencia capacidad para ganar la montaña en esta Vuelta -2°-, pero la mejor referencia de que Colombia tiene con qué aspirar a cosas más grandes se refleja con López, Quintana y Chaves en los primeros lugares de la general. Egan lo ratificó en el Tour n