Un infierno sentencia la Vuelta

En el ciclismo hay códigos que no están escritos, aunque sí pactos de ética dentro del pelotón para hacer valer el juego limpio.

Este se cumplió ayer en la accidentada jornada 19, en la que el líder Primoz Roglic (Jumbo) y el colombiano Miguel López (Astana) estuvieron involucrados en una caída a 66 km de la meta, y en la que corredores como Alejandro Valverde y Nairo Quintana (Movistar) frenaron más adelante su fuerte ritmo, según el colombiano por petición de su director deportivo, para no sacar ventanas frente a sus oponentes. De hecho, los jueces de la UCI permitieron enlazar tras los coches a los corredores implicados. “Se dice que lo que no está prohibido está permitido, pero en el ciclismo hay unas normas de ética y conducta dentro del pelotón, entre ellas el juego limpio, el respeto por el otro. Cuando en una carrera está el grupo compacto, y sucede una caída, no hay por qué hacer ataques. Estos solo se entienden en momentos decisivos; es decir, ese pacto no impera cuando ya hay una fuga y están en riesgo ciertas clasificaciones. Si en ese instante en el grupo que persigue hay una caída, quienes están más adelante no tendrán contemplaciones”, comenta el vallecaucano Héctor Fabio Ardila, comisario internacional de ciclismo.

Su colega Carlos Mario Naranjo agrega que “cada equipo tiene libertad para atacar o no cuando un líder cae, no se puede hacer nada reglamentariamente ni la UCI tiene injerencia en esto, lo que sí pasa es que queda una mala imagen”.