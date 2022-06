Ante las constantes lluvias, la poca radiación solar y la gran nubosidad hay más aumento del frío en Antioquia y otros lugares del país.

La semana pasada, EL COLOMBIANO, citando a Julián Sepúlveda, líder de meteorología del sistema de alertas tempranas Siata, publicó que “estas combinaciones de ocurrencias de precipitaciones, alta nubosidad y poca radiación, hacen que la sensación térmica sea mayor. Además, si esto se acompaña con altas velocidades de viento, aumentará aún más”.

Duro testimonio de Colón

Pero si lo de Quiceno causó impresión, lo que vivió el velocista Johan Colón también resultó impactante.

Este lunes, y tras empezar a entrenar nuevamente con naturalidad, Colón, del equipo Orgullo Paisa, recordó a este diario aquella odisea en la que tuvo el cuerpo prácticamente congelado.

“Estuve dos días en quietud. Me mandaron descanso total porque en realidad quedé muy mal después de esa difícil experiencia”, comentó Colón, quien venía de ser segundo en la etapa 2 que finalizó en Sincelejo.

“Si bien hay lugares en Colombia donde hace frío, la temperatura muchas veces no baja tanto como en esta oportunidad, por lo que es normal que los equipos usen siempre la indumentaria tradicional. Por eso la etapa hacia La Unión quedará enmarcada, ya que con base en ella los conjuntos y ciclistas, la gran mayoría que no estábamos preparados para ello, buscarán la manera de tener otras herramientas para contrarrestar los efectos del clima que nos tocó. Uno cree que eso solo pasa en Estados Unidos o Europa, pero vea, los tiempos están cambiando mucho”.

Colón confiesa que no se acuerda muy bien cómo lograba tener estabilidad sobre la bicicleta, y que en una curva se iba de un lado para el otro porque temblaba demasiado.

Relata su vivencia porque se la recordó su compañero Sebastián Castaño y la asistente Carolina Dueñas, quienes iban en el carro auxiliar del Orgullo Paisa.

Dice que el director de carrera, al notar que lo veía extraño producto del frío, dejó pasar el auto del Orgullo para que le preguntaran qué le pasaba y le dieran asistencia.

“Castaño tuvo que salir por la ventana, abrazarme y detenerme. Me dicen que yo ni frenaba y que para que me sacaran de la bicicleta hicieron un gran esfuerzo ya que estaba tieso y no era capaz de soltar el manubrio por cuenta propia”, comenta Johan, al agregar que ni con la calefacción del auto lograba recuperarse.

“Me dicen que me quitaron la ropa, me cambiaron, pusieron cobijas, hasta me abrazaban para darme calor, yo no me acuerdo de nada... Cuando me estabilicé el dolor de cabeza era impresionante. No sé si fue al que más duro le dio eso, pero me cuentan que yo estaba cinco veces peor que el colega Quiceno. Hubo mucho susto, además porque estaba respirando muy fuerte. Como lo cuentan ellos le doy gracias a Dios que no me pasó algo peor”.

Para Johan, lo que aconteció con el tema de la hipotermia deja grandes enseñanzas. “Es que como acá, más allá de los climas constantes que desafiamos o se presentan, no estábamos preparados para soportar tanto frío. Pero ya se tomaran las medidas para poder soportar climas así”, concluyó.

Estos fueron los 26 ciclistas que se retiraron en la etapa de la Vuelta camino a La Unión. Ese día se impuso Fabio Duarte. No lograron continuar Sebastián Schaub, Aria Kiant, John Keller, Cristopher Torres, Johan Colón, Frank Osorio, Juan Rendón, Carlos Samudio, Édison Osorio, Manuel Gómez, Juan Carlos Cruz, Christopher Díaz, Eli Sisimith, Juan Rodríguez, Brayan Borda, Jair Aparicio, Juan David Forero, Edisson Quintero, Juan Rubiano, Néstor Rueda, Rafael Martínez, Luis Quiceno, Jhoan Lesmes, Braayan Arismendy, Cristian Piñeros y Carlos Josa.