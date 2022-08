La pequeña localidad cántabra de San Miguel de Aguayo con el final en el inédito Pico Jano se estrenará en la sexta etapa de la edición 77 de la Vuelta a España, en la que las debilidades y fortalezas no podrán esconderse entre los favoritos.

La fracción se desarrollará entre Bilbao, y Pico Jano/San Miguel de Aguayo, de 181,2 km.

El promedio intermedio marcado por la organización de 37 kilómetros por hora indica con claridad el nivel de dificultad de una etapa que más de uno considera que puede catalogarse como la reina de esta edición.

A los 12,6 kilómetros de subida final, con varios tramos por encima del 10 % de desnivel, se unirá la ascensión previa de la Collada de Brenes, a 35,4 kilómetros del final con 6,8 km de subida al 8,2 % de media y rampas del 15 %.

Frenó sequía española

Marc Soler (UAE Emirates) terminó con una racha del ciclismo español de 121 etapas sin ganar en las grandes, imponiéndose de manera heroica en la quinta jornada de la Vuelta disputada entre Irún y Bilbao, de 187,2 kilómetros, en la que hubo cambio de líder: Roglic cedió la roja al francés Rudy Molard.

Hazaña de Soler, quien apenas se podía creer en la recta de meta que iba a ganar su segunda etapa en su historial en la carrera.

Tras atacar en la segunda subida al Vivero, a 16 km de meta, se puso en cabeza y aguantó en solitario hasta la Gran Vía de Bilbao.

El catalán se echó la mano a la cabeza, se irguió y se puso el “chupete”. Dedicatoria a su hija recién nacida. Triunfo enorme.

“Sufrí mucho, me animaban desde el coche, hasta en las cunetas, fue increíble. No me lo creí hasta a falta de 500 metros. Lo disfruté. Gané a mi estilo, atacando en la última subida y llegando”, dijo Marc.