“Habría ganado el Tour estando limpio”: Armstrong

En un entrevista en la cadena NBC el exciclista estadounidense Lance Armstrong aseguró que él y el equipo con el que corrió el Tour de Francia, el US Postal, habrían ganado la ronda gala sin usar sustancias prohibidas.

“Hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar. No fue legal y tampoco fue la mejor decisión, pero si no lo hubiéramos hecho a lo mejor no habríamos ganado. No cambiaría nada de lo que hice”, expresó el estadounidense.

Armstrong fue sancionado por la UCI en 2012 con la pérdida de sus siete títulos del Tour de Francia (1998 a 2005) por dopaje.

Aunque Armstrong reconoce que ganó los títulos bajo los efectos de sustancias prohibidas, el excorredor también indicó en la entrevista que “habría ganado el Tour estando limpio” ya que su equipo no necesitaba esa clase de ayudas porque era el mejor preparado para vencer a los rivales en condiciones normales, por lo que él hubiese ganado sin necesidad de doparse.

“Fuimos los que trabajamos más duro, los que teníamos las mejores tácticas, el mejor equipo, el mejor director, la mejor bicicleta y tecnología. Hicimos todo eso y no se puede borrar. Todo eso sucedió”, dijo el siete veces ganador del Tour.

Luego de ser sancionado y de que la organización del Tour declarara sin ganador las siete ediciones del tour que el corredor venció, éste aceptó que se había dopado para poder ganar. El escándalo hizo que la UCI y las federaciones de cada país tomaran medidas más fuertes en contra de esta acción ilegal.