¿Cómo frenar el dopaje en Colombia?

ADRIANA GARCÍA

Sicóloga de Indeportes Antioquia

“Cuando se duda de las condiciones se termina optando por buscar personas que recomiendan lo que no es. Piensan que todo el mundo lo hace y que no pasa nada, pero sí pasa. Va en contra de la vida y te pone en ventaja ante los otros, pero las personas solo ven esa segunda parte y no la primera. No piensan en las consecuencias que vienen luego y en esto hay que hacer más énfasis”.