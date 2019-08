Montaña, en una etapa que dan ganas de ver

El bogotano Chaves, tercero en la Vuelta de 2016 que ganó Quintana, expresa que desde Javalambre se va a ver la “condición de cada uno”.

“El recorrido de esta Vuelta es muy duro, con mucho desnivel acumulado todos los días, por eso hay que ser conservadores. Es difícil saber si estoy al nivel de ese año, tal vez mañana podamos tener la respuesta”.

La clasificación general es liderada por el irlandés Nicolas Roche (Sunweb), quien aventaja por dos segundos a Quintana y por ocho a Rigoberto Urán.

“A veces se necesita mucha suerte para no caerse, estuve de malas de que me haya sucedido dos veces en el mismo día. Lo importante fue que no se perdió tiempo, se hizo bien el trabajo y ahora a pensar en mañana -hoy-”, indicó Urán.

Migue Ángel, tercero en la pasada edición y que en la presente es líder de los jóvenes y quinto en la general, a 33 segundos de Roche, agradeció la labor ayer de sus compañeros de equipo. Para hoy espera que también lo arropen bien antes de que la carretera se empiece a empinar.

“Los muchachos me apoyaron de la mejor manera posible, así que me sentí protegido en cada momento de la carrera. Hubo algunos tramos peligrosos, especialmente bajo la lluvia, cuando la carretera se volvió resbaladiza, pero el equipo logró llevarme al frente y mantenerme a salvo. Ahora se viene la montaña, que seguro será una prueba para todos”, dijo López .