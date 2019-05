López no baja brazos pese al infortunio

En los 13 días de competición no ha denotado debilidad por un resfriado ni mucho menos por una molestia en la rodilla izquierda que siente desde la primera semana, pero los problemas mecánicos sí lo han privado de imponer su gran forma.

Pero tras el infortunio, Miguel Ángel, quien cede 7.48 minutos con el líder, el esloveno Jan Polanc (UAE Emirates), mantiene la calma.

“Venía muy bien en el grupo de Nibali, sin problemas. Pero de nuevo la mala suerte me hace una mala jugada. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande y al final lo pagué un poco”, indicó López, tercero del Giro el año pasado y quien ahora es segundo en la clasificación de los jóvenes, a 35 segundos del ruso Pavel Sivakov (Team Ineos).

“A veces uno quiere hacer las cosas bien. Pero bueno, ha sido así, yo creo que queda mucho Giro por delante y no nos vamos a desmoralizar por lo sucedido. Lo importante es que estoy bien de salud, no me ha pasado nada, se vienen otros días duros y habrá que enfrentarlos”, responde con optimismo el colombiano.

Quien sí dio señales de flaqueza fue el inglés Simon Yates (Mitchelton), campeón de la Vuelta a España 2018 y que ayer perdió con Zakarin 5 minutos. En la general está a 8.14 de Polanc, este quien tuvo que hacer un esfuerzo enorme para defender por segundo día la camisa rosa de líder.

Aventaja por 2.25 a Roglic y por 2.56 a Zakarin, quien se metió en la pelea de la carrera, en la que fue quinto en 2017.

Otros que exhiben buena forma de cara a la semana final son el ecuatoriano Richard Carapaz y su compañero en Movistar, Mikel Landa.

El suramericano, que ya ganó fracción en la presente edición, es sexto a 4.22 de Polanc, y el ibérico se ubica escaló a la octava plaza, a 5.08.

“Estoy contento con el resultado, las sensaciones y fantástico trabajo de los compañeros. Vi a los rivales más débiles, accesibles en la última subida, y eso me dio ganas de probar. Esto me aporta moral, continuaremos atacando hasta que las piernas aguanten”, reseñó Landa, que venía haciendo una dupla demoledora con López para desgastar a sus contendores hasta que este quedó cortado por las fallas mecánicas.

Con siete etapas de alta montaña aún por recorrer, además de la contrarreloj final en Verona, el desenlace del Giro es incierto. “Supermán”, que como dice está bien de salud, buscará allí, con mejor suerte, la remontada. Hoy, una etapa corta pero exigente. Serán 131 km entre Saint Vincent y Courmayeur (Skyway Monte Bianco). Cinco premios le pondrán emoción al día.