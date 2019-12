Gallardo se culpó por lesión de Juanfer Quintero

Justo cuando la final de Copa Argentina asomaba como la reivindicación de Juan Fernando Quintero ante el año tan adverso que vivió, una recaída lo marginará del juego decisivo ante Central Córdoba.

Este miércoles, el técnico de River, Marcelo Gallardo, se responsabilizó por la baja del colombiano. “Yo me hago el reclamo de la lesión de Juanfer porque sabía que no estaba para exigirlo como lo hicimos. Lamentamos que haya pasado lo de Juanfer y lo lamento yo porque sabía. Le pasó factura la inactividad que tuvo. Le tocó y no lo vamos a poder tener para esta final”.

El entrenador se refirió al último encuentro ante San Lorenzo, en el que Quintero fue inicialista y desperdició un penalti, antes de salir sustituido al acusar molestias físicas. “A veces hay que tomar decisiones, yo tomé la decisión de que jugará desde el inicio. Él se sentía bien y lo manifestaba, pero le pasó factura la inactividad que tuvo y también cuando los partidos son exigentes, cuando no vienes con ritmo, puede que pase y le paso a Juanfer, lamentablemente no lo podremos tener para esta final”, recalcó Gallardo.

River Plate jugará la final de la Copa Argentina el próximo viernes contra Central Córdoba, equipo que marcha en el puesto 16 en el campeonato argentino.

Para Quintero el año termina con apenas 521 minutos disputados, que equivalen a menos de 6 partidos en todo 2019.