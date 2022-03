Si bien el Jumbo de Roglic aún domina la competencia, aún no hay nada escrito luego del esfuerzo que debieron hacer camino a Sauveur-de-Montagut y con la alta montaña que se vendrá este fin de semana antes de que termine la cita el domingo en Niza.

No solo exhibe calidad en la modalidad de contrarreloj, en la que es tres veces campeón nacional, también cuando la carretera se empina.

Probó fuerzas

“Era una etapa dura. Teníamos que estar muy atentos al final, sobre todo en las últimas dos subidas. Se dio una oportunidad y decidí probar -atacar- pero al final me alcanzaron. Vamos día a día, esta carrera me gusta, es muy importante y espero que en las próximas jornadas me vaya mejor”, comentó Martínez a los organizadores de la París-Niza.

Quintana, quien también muestra gran nivel y que viene de conquistar el Tour La Provence y el Tour de los Alpes Marítimos, es optimista para lo que queda de prueba: “Después de la crono, en la que no fue un buen día para mí (54°, a 1,17 del ganador y exlíder Wout Van Aert), se volvió a levantar cabeza, se logro hacer una buena etapa y estamos convencidos para terminar bien las etapas de montaña que se vienen”.

Este viernes se recorrerán 213,6 km entre Courthézon y Aubagne. Será la jornada más larga de la competición, que incluye 5 dificultades, tres de ellas de segunda categoría.

En la historia de la Carrera del Sol, como es conocida la París-Niza, Colombia ha tenido el privilegio de levantar el título en tres oportunidades. El primero que venció fue Carlos Betancur (2014), luego Sergio Luis Henao (2017) y por último Egan Bernal (2019). Nairo fue segundo en 2019 y Sergio Higuita, tercero en 2020