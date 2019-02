Supermán López, campeón del Tour Colombia

Las bonificaciones que sumó en la 4 etapa en el circuito en Medellín, unidas a la gran actuación en la última fracción que terminó en el Alto de Las Palmas, le permitieron a Miguel Ángel López coronarse campeón del Tour Colombia 2.1, manteniendo la hegemonía de los colombianos en la competencia.

Los dos últimos kilómetros fueron épicos, con tres colombianos dando la pelea, Nairo (se recuperó de una caída a 3 kilómetros), Iván Sosa y Miguel Ángel López, como en las grandes competencias del mundo, llevándose la victoria de etapa con Quintana (Movistar), Sosa (Sky) a 8 segundos y López (Astana) también con 8 segundos de diferencia.

Miguel Ángel López campeón 18:38.32 compartió podio con sus compatriotas Iván Sosa (Sky) a 4 segundos y Daniel Martínez (EF Education) a 42 segundos.

En la premiación, Miguel Ángel agradeció a toda la afición que estaba en el Alto de Las Palmas.

“Me siento muy feliz, me voy muy contento de ver a toda esta gente que con cariño, nos acogió, nos acompañó y nos hizo vivir algo único en el mundo, gracias a todos, esto me lo llevo en el corazón”, concluyó López.

“Desde el inicio hicimos un gran trabajo, ayer lo hablamos en la cena y planificamos todo, sabía que tenía unos puntos de bonificación que eran muy importantes, por eso mantuve ahí a Sosa, porque si me quería ganar tenía que atacar, pues yo sabía que tenía algunos segundos de ventaja y lo importante era estar ahí junto a él. Me alegró mucho por la victoria de Nairo, se lo merece, hemos dejado en alto el nombre de Boyacá y eso también me hace muy feliz”, dijo al final de la competencia el nuevo campeón.

Cabe resaltar que Miguel Ángel López, fue tercero en la Vuelta a España y en el Giro de Italia en 2018. Además ganó la clasificación de los jóvenes en el Giro, y es uno de los colombianos que integran equipo Wordl Tour y firme candidato a ser protagonista de las grandes carreras en la presente temporada.

El Team Astana que corrió el Tour Colombia 2.1 liderado por Miguel Ángel López tuvo a los colombianos Rodrigo Contreras (10 en la general) y Hernando Bohorquez, y los europeos Jan Hirt, Nikita Stalnov y Davide Villella.

Clasificaciones

Etapa

1. Nairo Quintana 3:57.19

2. Iván Sosa a 8 seg.

3. Miguel Ángel López a 8 seg.

4. Egan Bernal a 16 seg.

5. Rigoberto Urán a 1.01

6. Daniel Martínez m.t.

7. Johan García a 1.27 seg.

8. Didier Chaparro a 1.32 seg.

9. Sergio Luis Henao a 1.36 seg.

10. Jhonnathan Narváez a 1.40 seg.

General

1. Miguel Ángel López - Astana - 18:38.32

2. Iván Sosa - Team Sky - a 4 seg.

3. Daniel Felipe Martínez - EF Education - a 42 seg.

4. Egan Bernal - Team Sky - a 54 seg.

5. Nairo Quintana - Movistar - a 1.04 seg.

6. Rigoberto Urán - EF Education - a 1.31

7. Julian Alaphilippe - Deceuninck-QuickStep - a 1.33

8. Sergio Luis Henao - UAE-Team Emirates - a 2.41 seg.

9. Richard Carapaz - Movistar - a 2.46 seg.

10. Rodrigo Contreras - Astana - 2.47 seg.