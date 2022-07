“Lo di todo, estuve un poco mal de la respiración, pero no es una excusa, trabajamos hasta el final, hicimos un gran Tour”, indicó el líder del equipo Arkea, al confesar que volvió a sentirse competitivo luego de varios años sin tener el brillo anhelado.

Dos veces podio en el Giro de Italia (campeón en 2014 y segundo en 2017) y ganador de la Vuelta a España 2016, el nacido en Tunja mostró actitud, resistencia, inteligencia y hambre de triunfo en un Tour que no tuvo respiro y es considerado el más rápido de la historia, a una velocidad promedio de 42,58 km por hora.

Desde 2016 no lograba batallar por los puestos de honor en la Grande Boucle. En 2021, tras varios percances de salud, acabó 28°.

“Fue un Tour exageradamente rápido y estar en el top-10 es bueno. El año pasado terminé triste, destruido, porque venía de lesiones, me dio el covid y me puse la vacuna días antes de iniciar la carrera. Todo ello acumulado resultó ser para mí una ronda francesa terrible, hasta contaba con los dedos los días esperando a que terminara el calvario”, dijo el boyacense, al expresar que en la presente edición, tras una buena planificación y entendimiento con los directivos de su escuadra lograron estar en la pelea.

Cargado de confianza

“Hacía años no estaba tan cerca del podio. Como siempre, no todo es perfecto, la salud los últimos días no fue la mejor, y acá en el Tour todo cuenta”, expresó.

No obstante, sonar entre los mejores durante la prueba llena de motivación al colombiano.

“Esto me permite recuperar confianza, supone un gran paso para volver a disputar carreras de tres y de una semana”, indicó el ciclista, que se siente orgulloso de haber hecho crecer al joven elenco francés Arkea, del que dijo, pese a sonar fuerte para ser fichado por el Bora o el Astana y así retornar al WorldTour, cree que seguirá allí.

Con la solidez física y mental que exhibe, hay Nairo Quintana para rato. Con sus logros continúa agrandando su legado.