El ciclista colombiano Nairo Quintana (Arke Samsic) no tomará la salida este jueves en la quinta etapa de la Vuelta a Turquía por las molestias físicas derivadas de una caída que sufrió en la segunda etapa.

En la cuarta etapa, disputada este miércoles, el ciclista boyacense, ganador este año del Tour de Provenza y del Tour de los Alpes Marítimos, acabó en cuarta posición, tras un ascenso de 14 kilómetros; pero en ningún momento pudo disputar la victoria ni ponerse líder, como era su intención en sus planes previos al percance.

“Obviamente estoy decepcionado de dejar la Vuelta a Turquía de esta manera. Me caí fuerte hace dos días y hoy sufrí mucho encima de la bici. Di el máximo, estaba motivado, pero no es razonable seguir. Me voy a cuidar antes de pensar en la segunda parte de la temporada con el equipo Arkea-Samsic”, señaló Quintana.

Por su parte, el director deportivo del equipo francés, Yvon Ledanois, comentó que ahora Quintana se centrará en una pronta recuperación.

“Dada la condición física de Nairo después de caída de hace dos días, es casi un milagro verlo terminar cuarto hoy después de una subida de 14 kilómetros. Estaba muy motivado para darlo todo, pero en el deporte no hay milagros. Desde su caída, Nairo no ha podido rendir. Tiene mucho dolor. Hemos tomado la decisión de que abandone el Tour de Turquía esta noche para que pueda curarse y recuperarse de sus lesiones”, concluyó el técnico.