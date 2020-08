Nairo Quintana (Arkéa) ya se entrena por las carreteras francesas, en las que volverá a escena este 6 de agosto en el Mont Ventoux Dénivelé Challenge, carrera de un día que tendrá un recorrido de 179 kilómetros.

“Al llegar a Europa me he sentido bien. Hay mucho calor pero poco a poco lo hemos ido llevando bien. Ya estoy en las últimas fases de recuperación en la rodilla, así que ya he podido comenzar a realizar pruebas”, comentó el colombiano en referencia al accidente que sufrió en días pasados en...