El prólogo de “Perico” en el Tour Colombia

Ayer no lo vieron encabezando el pelotón como en épocas de antaño (años ochenta y noventa) cuando disputaba de tú a tú las grandes vueltas ante Lucho Herrera y José Patrocinio Jiménez. Ayer caminó entre la multitud como un espectador más que quería disfrutar del ciclismo nacional.

Pero Pedro Delgado, el vencedor de dos vueltas a España (1985 y 89) y un Tour de Francia (1888) no pasó desapercibido aunque lleve dos décadas de retiro. ¡Perico, Perico! Le gritaban a su paso los aficionados que se agolparon en el Mall de Llanogrande para ver pasar el lote de 167 ciclistas del Tour Colombia 2.1.

Incluso, su rival de esas batallas que solo se dan en el pedal, Patrocinio, lo arropó con todo el cariño que los aficionados le profesan a los deportistas nacionales. “Él siempre era el más favorecido, pero nosotros teníamos nuestra manera de correr, éramos unos escaladores muy buenos. Qué bueno que venga a ver lo mejor de nuestro ciclismo”, comento el exciclista boyacense, que en el Tour apoya las labores del equipo continental estadounidense Aevolo.

Los encuentros no terminaron ahí. La alegría también llenó el rostro de “Perico” cuando se reencontró con uno de sus mejores gregarios, Abelardo Rondón, quien fuera su compañero de equipo en el Reynolds, que luego se llamó Banesto.

“En el Reynolds compartí con él y con Miguel Induraín, cuando logró tres de los cinco títulos del Tour. Perico no es un amigo más, desde que corrimos juntos forjamos una amistad de casi 30 años que perdurará hasta que Dios se acuerde de nosotros”, comentó Rondón, otro de los invitados especiales al Tour 2.1.

La más sorprendida fue Carmen Helena Serna que no pudo contener la emoción cuando vio llegar al exciclista hasta su local comercial para activar su celular con una línea local. “Cuando lo vi de una lo reconocí, busqué un lapicero y una hoja para que me firmara un autógrafo, me respondió: ‘con mucho gusto’”, contó la mujer visiblemente emocionada.

Maireth Carreño, quien lo atendió aceptó no reconocerlo, pero al ver la romería junto a él entendió quiéen era. “Una gran figura del ciclismo”.