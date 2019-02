“Me siento bien para luchar por este liderato”: Bob Jungles

Tras la victoria Bob Jungles se mostró satisfecho y manifestó que fue un gran trabajo de equipo y argumentó que se siente bien y con condiciones para defender su primer lugar en la general en las dos etapas que faltan y en las cuales los terrenos en ascenso serán determinantes.

“Fue una gran victoria y la primera de la temporada siempre es importante. Acabo de terminar dos semanas de entrenamiento acá en Colombia y no sabía exactamente cómo me iba a encontrar físicamente, pero ahora con este triunfo me llena de confianza y pienso que voy a llegar bien a las carreras en Europa”, dijo el ganador de la etapa.

Además anexó que, “cuando veo un grupo de escaladores como estaba en la parte final de la etapa me animó a lanzarme porque sé que tengo las condiciones para alcanzar el triunfo y así pasó hoy, gracias al gran trabajo que se hizo en equipo”, tras ganar y adjudicarse la camiseta de líder.

Aplicando toda la experiencia que ha sumado en su exitosa carrera en Europa, el campeón de Luxemburgo en las pruebas de contrarreloj y ruta, de 26 años de edad, se mantuvo en la zona de candela de la etapa y en los kilómetros finales, sacó toda su potencia para quedarse con la victoria.

Clasificaciones

Etapa

1. Bob Jungles 3:04.38

2. Mihkel Raim a 2 seg.

3. Julian Alaphillipe m.t.

4. Cristian Villarreal m.t.

5. Hideto Nakane m.t.

6. Diego Ochoa m.t.

7. Weimar Roldán m.t.

8. Edwin Ávila m.t.

9. Miguel Florez m.t.

10. Daniel Muñoz m.t.

General

1. Bob Jungles 10:24.13

2. Julián Alaphillipe a 2 seg.

3. Rigoberto Urán a 4 seg.

4. Daniel Martínez m.t.

5. Lawson Craddock m.t.

6. Egan Bernal a 12 seg.

7. Jhonnatan Narváez a 13 seg.

8. Iván Sosa a 14 seg.

9. Sebastián Henaom.t.

10. Miguel Ángel López a 18 seg.