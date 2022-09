El belga sucede en el palmarés de la prueba de ruta del mundial al francés Julian Alaphilippe, su compañero de formación en Quick-Step y ganador de las dos últimas ediciones, quien este domingo, sin embargo, no pudo pelear por el título y quedó 51º.

“Estoy super feliz. Soñaba con ser campeón del mundo. Un monumento, una clásica, una gran vuelta, el mundial... he ganado todo este año, es increíble”, dijo el belga, que además de la Vuelta, conquistó la clásica Lieja-Bastoña-Lieja en primavera y la Clásica de San Sebastián en verano.

“Siento una mezcla de muchas emociones. Me tomé tiempo para imaginarme sin el maillot arcoíris a partir de la semana que viene. Eso me hará apreciar todavía más los momentos que he pasado con este maillot”, declaró el francés, que felicitó en la llegada de manera efusiva a su sucesor, “el más fuerte hoy”.

Higuita terminó tranquilo

Sergio Higuita fue el mejor representante nacional, al terminar 31°, a 2.31 del campeón. Entre tanto, Nairo Quintana finalizó 66°, a 6.11; Wilson Peña, 93°, a 11.28; mientras que Harold Tejada, Rodrigo Contreras y Juan Sebastián Molano abandonaron la prueba.

“Estuvimos muy unidos como equipo, mis compañeros siempre me brindaron lo mejor”, dijo Higuita, quien confesó que fue una las carreras más rápidas, difíciles y explosivas que ha hecho este año.

“Lo dimos todo hasta el final, hasta vaciar las piernas. Queríamos conseguir un buen resultado para Colombia, pero a falta de muy poco mis piernas flaquearon. Gracias a todos los parceros por el trabajo de hoy”, agradeció Higuita a los ciclistas de la Selección y al staff técnico del equipo por el trabajo realizado.

Van der Poel en comisaría

La carrera de este domingo estuvo marcada por el abandono precoz de Mathieu van der Poel, uno de los grandes favoritos, que se encontró sin fuerzas al cabo de 30 km, tras haber sido detenido por la policía y pasado parte de la noche en una comisaría.

El neerlandés fue acusado de empujar en un pasillo de su hotel a dos adolescentes que le impedían dormir. El ciclista fue llevado a la comisaría e inculpado por dos cargos de agresión, y deberá comparecer el martes ante un tribunal australiano.