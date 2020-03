Rodillo artesanal lo hace famoso

“Si bien en este ejercicio no hago mucha fricción ni tampoco fuerza, sí hay que tener equilibrio. Me estoy entrenando unas cuatro veces al día, por espacio de 30 minutos. Lo hago por sudar, porque el ciclismo me hace demasiada falta y ante esta crisis que estamos pasando es mejor cuidarse y no salir”.

“Mucha gente me ha escrito a felicitarme. De hecho el periodista César Augusto Londoño me regaló un rodillo para que entrenara, lo cual agradezco porque uno de dónde va a sacar dinero para comprar algo tan caro, a duras penas puedo asistir a las carreras y eso cuando me colaboran”, dice.

“Hasta un entrenador de Antioquia me contactó y quiere que siga mi etapa de formación con él. Si eso se da sería otra bendición de Dios”, comenta Nelson, hijo de un taxista de Cúcuta que lleva su mismo nombre y de María Auxiliadora Suárez, quien en este momento labora en oficios varios en Venezuela.

Con esa misma bici, Nelson Johan, habitante del municipio de Villa del Rosario, en Cúcuta, hace parte de los seis mejores ciclistas de su departamento. Tras ser protagonista en varios chequeos, se había ganado el derecho a competir en las vueltas al Tolima (18-22 de marzo) y de Anapoima (25-27 de este mismo mes), en las que esperaba obtener la clasificación a la Vuelta de la Juventud (4-10 de mayo).

“Es bonito ser fuente de inspiración para otros, de verdad que ni he podido dormir, por la felicidad que me invade, al saber que me están colaborando y que se me pueden abrir puertas luego de que se mostrara esa grabación por las redes”, apunta.

Y agrega que “algunos me dicen que ya soy famoso, pero tengo los pies en la tierra. Yo sí quiero ser reconocido, pero comiéndome la carretera, estando en un buen equipo, corriendo a nivel nacional, creciendo profesionalmente”, cuenta el corredor, de 60 kilos de peso, 1.75 metros de estatura y quien se defiende en el plan como en las subidas largas. Si ya demostró su talento al arreglárselas para entrenar en medio del aislamiento, sobre el asfalto también debe ser un virtuoso. Con su inteligencia, Nelson es ejemplo de superación .