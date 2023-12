Después de meditarlo por buen tiempo, y de encontrar en su familia el apoyo necesario, el ciclista Sergio Luis Henao volverá a la alta competencia. A sus 36 años liderará el Nu Colombia, equipo de categoría continental que cuenta con la dirección del experimentado estratega Raúl Mesa.

El antioqueño fue tendencia en el mundo del pedalismo en marzo de 2022 al anunciar su adiós de la élite de este deporte. “Triste por un lado, pues no me quería ir de esta manera, pero tranquilo porque me despido con salud y con la cabeza en alto, ya que más allá de las adversidades y tristezas (caídas y lesiones) que se me presentaron en el camino, logré superarlas y convertirme en un ejemplo para los demás. Ser fuente de inspiración es algo que me genera alegría”.