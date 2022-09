Uno de los que rememora las etapas legendarias por la Sierra de Guadarrama es el director técnico de la carrera, Fernando Escartín, quien se acuerda especialmente de la que “coronó a Fabio Aru en La Vuelta 2015”, arrebatando la roja a Tom Dumoulin. “Esta es muy similar. Un perfil clásico en la Sierra de Guadarrama, en la que los equipos podrán plantear batalla desde el principio y convertir el día en una jornada decisiva para la general”, avisa Escartín de la fracción que arrancará a las 5:45 a.m. (hora colombiana) y llegará a las 10:30 a.m., aproximadamente.

La fracción de jueves

El danés Mads Pedersen (Trek Segafredo) fue el vencedor de la etapa 19 con salida y llegada en Talavera de la Reina.

Pedersen firmó su tercer triunfo al esprint en esta Vuelta, con un tiempo de 3:19.11, a una media de 41,7 km/h. La segunda plaza fue para el británico Fred Wright (Bahrain) y la tercera para el belga Gianni Vermeerch (Alpecin Deceuninck). En la general, Evenepoel mantuvo el liderato con una diferencia de 2.07 minutos sobre Enric Mas (Movistar) y de 5.14 respecto a Juan Ayuso (UAE Emirates).

Protesta Roglic

Por su parte, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), quien se retiró en la etapa 16 tras una fuerte caída en un esprint entre cinco corredores al rozarse con Fred Wright, calificó de “inaceptable” la maniobra y la actitud del británico.

“Eso no debería suceder. La gente sigue adelante rápidamente como si nada hubiera pasado. Eso es inaceptable. Esa no es la forma de respetar el deporte, y quiero dejarlo claro. Después del accidente, me llevó tiempo volver a poner las cosas en orden. Me pregunté: ¿cómo es posible? Mi conclusión es que la forma en que ocurrió este accidente es inaceptable”, comentó en un comunicado del equipo.

El triple ganador de la Vuelta explicó que la caída no fue “por una mala carretera o falta de seguridad, sino por el comportamiento de un ciclista. No tengo ojos en la espalda. De lo contrario, me habría distanciado”, dijo el esloveno.

Clasificaciones

Etapa 19ª, Talavera de la Reina, 138.3 kilómetros

1. Mads Pedersen 3:19.11

2. Fred Wright m.t.

3. Gianni Vermeersch m.t.

4. Ben Turner m.t.

5. Mike Teunissen m.t.

9. Miguel López m.t.

18. Harold Tejada m.t.

34.Sergio Higuita m.t.

47. Rigo Urán m.t.

Clasificación general

1. R. Evenepoel 73:18.23

2. Enric Mas a 2.07

3. Juan Ayuso a 5.14

4. Miguel A. López a 5.56

5. Carlos Rodríguez a 6.49

6. João Almeida a 7.14

9. Rigoberto Urán a 9.56

28. S. Higuita a 1:00.36

70. H. Tejada a 2:49.53

126. S. Molano a 4:38:09.