“El Tour hay que explotarlo más”

¿Qué papel juega la Federación con la idea de Rigo Urán de que haya un equipo colombiano en el World Tour?

“La Federación ayudará con todo lo que tenga que ver porque es algo que no se puede hacer a espaldas de la entidad. Todo lo que se ha hecho así ha fracasado; la entidad es el soporte de legalidad, para que se cumplan las normas. El Gobierno, solo, no es capaz de tener un equipo con licencia World Tour para correr las grandes de Europa, ya que es un costo entre 15 y 20 millones de euros. Tiene que haber una alianza entre Gobierno, empresa privada y otros actores económicos, de lo contrario corre el riesgo en uno o dos años que no haya ese presupuesto por los cambios económicos y de gobierno, lo que se constituiría en un fracaso”.