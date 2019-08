Triunfar en el Clásico es bendición: Johan Colón

Con 19 años de edad, Érika Milena López, también del Coldeportes sigue impresionando con su potencial.

Entre viernes y sábado hizo presencia en la tercera Copa Colombia de pista en el velódromo de Medellín, y ayer, en el Clásico se impuso en la categoría damas.

La nacida en el municipio de La Unión venció en el embalaje final a Daniela Giraldo (CM Ciclismo) y a Estefanía Herrera (Coldeportes).

“Era mi primera participación aquí y la verdad que el nivel es muy alto. Tuve un desperfecto mecánico -se le saltó la cadena-, pero pude recuperarme, alcanzar a las demás corredoras y ganar. Pese al desgaste que traía de la Copa de pista, lo que me ayuda es el coraje y el deseo de salir adelante en este deporte”, comentó la pedalista, múltiple campeona panamericana y 12° en el Mundial de ruta en Innsbruck, Austria, en 2018.

“Le dije a mi equipo que por favor me inscribiera en este certamen, es que me sirve de preparación para llegar en buenas condiciones a mis próximos desafíos como son la Vuelta a Boyacá, los Juegos Nacionales y el Tour Femenino.

Agrega que su gran meta es llegar a un equipo del World Tour. “Cada vez que me monto en la bici y estoy en una carrera siempre salgo con la ilusión de ganar. Sé lo que he trabajado, lo que me he sacrificado, siempre deseo imponer mi talento y ahora estoy recogiendo los frutos. Estoy segura que si continúo así, muy pronto se me abrirán las puertas al pedalismo de alta competencia.

Hoy, en el circuito en Medellín, Colón y Botero, esperan confirmar su buen andar.