Presunto dopaje por vínculo con el doctor Ferrari toca al Astana

El danés Jakob Fuglsang (Astana), ganador en 2019 del Criterium del Dauphiné y de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, está siendo investigado por las instancias antidopaje del ciclismo mundial por presuntos lazos con el controvertido doctor italiano Michele Ferrari, publicó el domingo el diario danés Politiken.

“Una información de la Cadf (Fundación Antidopaje) indica que el corredor del Astana Jakob Fuglsang forma parte de la empresa de dopaje de Michele Ferrari y que su compañero de equipo Alexey Lutsenko estaba presente al menos en un encuentro entre ellos en Niza/Mónaco”, indica el informe de la Cadf para la Unión Ciclista Internacional (UCI), según Politiken.

“La Cadf obtuvo informaciones que sugieren que Michele Ferrari continúa estando implicado en el dopaje de deportistas del equipo Astana y que habría viajado a Mónaco y a otros lugares para verse con los corredores”, añade el informe, según la misma fuente. En el equipo Astana compiten cuatro colombianos, Miguel Ángel López, Rodrigo Contreras, Hernando Bohórquez y Harold Tejada.

Michele Ferrari habría estado por ejemplo en la Vuelta a Cataluña en marzo del año pasado.

Fuglsang (34 años) renovó recientemente su contrato con el Astana.

Pese a su abandono por una caída en la última semana del Tour de Francia, el danés vivió en 2019 la temporada más brillante de su carrera. Además del Dauphiné y de la Lieja-Bastoña-Lieja ganó el año pasado la Vuelta a Andalucía.

El médico italiano Michele Ferrari está suspendido de por vida por la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) por haber ayudado a doparse a Lance Armstrong.

Ferrari también trabajó con el campeón olímpico de 2012 Alexandre Vinokourov, suspendido dos años en 2007 por dopaje sanguínea y actual director deportivo del Astana.

En un comunicado, el elenco kazajo expresó: “Astana Pro Team está comprometido con la lucha contra el dopaje en el deporte. El equipo requiere de todos sus corredores afiliados que cumplan en todo momento con todas las obligaciones bajo las regulaciones antidopaje, incluida la prohibición de asociarse con personas o médicos prohibidos. El equipo no colabora con ningún médico sospechoso, como el Dr. Michele Ferrari. Los corredores no están autorizados a consultar a ningún médico externo al equipo para realizar cualquier actividad, o para que se les recete una dieta o tratamiento relacionado con su desempeño”. Además dejó claro que no se ha iniciado ningún procedimiento contra ningún corredor.