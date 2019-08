Urán vuelve a sufrir su viacrucis en carretera

Si no fuera por las caídas, ¿cuántas alegrías más nos habría regalado Rigoberto Urán? Pero estas, infortunadamente, hacen parte del pedalismo.

Lo más sorprendente es que, después de superar sus lesiones, el corredor colombiano siempre regresa con mayor fuerza a la carretera.

El martes, impotente, y tras el dolor con el que terminó la cuarta jornada de la Vuelta a España, el antioqueño expresó que “a veces se necesita mucha suerte para no caerse, y que me pase dos veces el mismo día es también un poquito de malas”. Sin embargo, y con una herida en la mano izquierda, continuó cargado de ilusión en la carrera.

No obstante, sus esperanzas de título se esfumaron ayer en la sexta fracción camino al puerto Ares del Maestrat.

Quedó atrapado en una nueva montonera, tras la cual se vio obligado a abandonar la prueba, junto a su coequipero, el inglés Hugh Carthy, así como del exlíder de la ronda, el irlandés Nicolas Roche (Sunbweb), y del español Víctor de la Parte (CCC Team).

Horas después, el cuerpo médico del elenco EF Education, al que representa Urán, informó que el escarabajo sufre fractura de clavícula izquierda.

El corredor, que venía de ser séptimo en el Tour de Francia, evidenciaba gran rendimiento. Marchaba en la sexta posición, a 59 segundos del primer lugar, en el que marchaba Miguel Ángel López (Astana), tercero, ahora, tras ser relegado de ese honor por el belga Dylan Teuns (Bahrain).

En cinco meses, esta se convierte en la segunda lesión de clavícula del nacido en Urrao hace 32 años. En marzo pasado vivió una adversidad similar en la París-Niza. “Y ahora se rompió también el omoplato en varias partes”, dijo Rick Morgan, médico de la escuadra EF Education.

Esta fue la sexta participación de Rigo en la cita. Su mejor presentación fue en 2018, cuando finalizó séptimo.

“Nosotros, los ciclistas, estamos acostumbrados a tener estos accidentes, así que sabemos lo que se necesita para recuperarse de ellos. No hay otra opción, solo tenemos que tomar un tiempo para luego volver. He aprendido mucho sobre esto, cada vez que aprendes un poco más, sales con la esperanza de no chocar o, al menos, no romper nada”, comentó Rigo, a los medios. Por lo pronto estaría unas seis semanas fuera de competencia.