Ahora, todos contra Roglic en Vuelta a España

Este año, Primoz, de 29 de edad, triunfó en el UAE Tour, más, Tirreno-Adriático y Romandía, pero aún no calma su sed de victoria en una gran vuelta. Valverde, Quintana y López serán ahora su piedra en el zapato .

“Es una alegría tener la roja, espero mantenerla de aquí a Madrid. Respecto a la ventaja que he conseguido sobre mis contendores, ninguna diferencia es suficiente. Incluso aunque le hubiera metido diez minutos a cada uno, no estaría satisfecho”, dijo el ganador, quien suma diez victorias en la temporada.

En la alta montaña, a pesar de no contar en todo momento con el respaldo de sus demás gregarios, uno de lujo ya retirado, como el holandés Steven Kruijswijk, ha resistido los ataques de sus rivales, como los colombianos Miguel Ángel López (Astana) y Nairo Quintana (Movistar), ambos exlíderes de la competición.

A sus 39 años de edad, Alejandro, el corredor más veterano de la presente edición, evidencia aún mucha solidez. “Ceder 1.38 con Roglic no está mal dentro de lo lógico. Era el máximo favorito para vencer y creo que salvé decentemente la crono. Además de Roglic y López, Tadej Pogacar también va a ser otro rival duro. Este miércoles será otro día para tener mucha atención. Queda muchísima Vuelta, y un minuto arriba o abajo con Nairo no cambia en nada nuestro planteamiento. En el equipo estamos ya cansados de ese supuesto debate sobre el liderazgo: ambos venimos para hacer lo mejor para Movistar”.

“Me encuentro bastante bien. Mi idea era perder menos de dos minutos, y al final no fue posible porque Roglic me ha doblado en la llegada. Pero estoy tranquilo y contento porque sigo en la pelea y todavía queda bastante Vuelta. Perdí con Roglic y Valverde, pero gané tiempo con Quintana. Entonces tenemos casi dos semanas por delante con muchas etapas de montaña dura. Confío en lo que tengo y en mi equipo. Seguiremos trabajando día a día para ver qué podemos hacer al final. Todavía hay un largo camino a Madrid”, dijo López.

Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) es otro esloveno que impresiona con su rendimiento en su debut en una competencia de tres semanas. A sus 20 años de edad ya ganó fracción en la presente Vuelta y ayer, tras la crono, logró mantenerse en el quinto lugar de la general, a 3.05 de su compatriota, con quien perdió solo 1.29 en el esfuerzo individual. “Fue una contrarreloj difícil, pero me sentí muy bien, así que me puse a todo gas cuando pude. En las bajadas descansé un poco, pero después de la segunda subida tuve que hacer un buen esfuerzo para mantener el ritmo. Tuvimos un día perfecto para Roglic, y para mí no es una sorpresa que haya ganado”, contó Tajed, campeón de Eslovenia en la contrarreloj.

Además de ese triunfo en su país, este joven también ganó esta temporada la Vuelta al Algarve y California. Es compañero en el UAE de los colombianos Sergio Henao, Fernando Gaviria y Sebastián Molano.