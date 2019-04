Colombia rodará en la Red Bull Rookies

Por julio césar acosta v.

Nicolás Hernández será el único representante de Colombia en el campeonato Red Bull Rookies MotoGP, que comienza el próximo 4 y 5 de mayo con las primeras válidas en Jerez.

El piloto antioqueño queda con la misión de sacar la cara por el país ante la ausencia en esta temporada de Steward García, quien estuvo durante tres años haciendo parte del evento.

Hernández no tuvo buenos test a principio de mes en Jerez por un problema en una de sus muñecas. Desde Madrid, donde se encuentra radicado, el deportista de 16 años de edad habló con EL COLOMBIANO.

¿Qué le pasó en los test?

“Desde que acabó la temporada pasada no paré, seguí trabajando, pensando precisamente en el campeonato de este año. A los test llegué muy bien preparado, pero al tercer día de prácticas sentí un fuerte dolor en la muñeca izquierda que no me dejaba enclochar para hacer los cambios de la moto y me tocó parar. Fui al médico y me diagnosticó un esguince”.

¿Y ya está recuperado?

“Totalmente. Me tocó tener reposo, pero hacía trabajos diferenciados. He tenido buena química con la moto. La idea es llegar bien a la primera válida y tengo sensaciones muy fuertes de que me va a ir bien”.

¿Qué le da esa seguridad?

“Muchas cosas, por ejemplo el viernes estuvimos entrenando en pista con agua y me fue muy bien. Los mecánicos y el entrenador me han dicho que ya notan mi progreso y que las experiencias del año pasado me han fortalecido bastante. Que el cambio se nota”.

¿Qué piensa de la primera válida en mayo?

“Ganas de correr, estamos a dos semanas y no veo la hora que llegue. Durante estos días la idea es planificar muy bien la carrera, entrenar muy fuerte y visualizar como si ya estuviera en la pista. A Jerez llegamos un día antes para hacer dos prácticas y luego la crono, que nos determinará el puesto de salida. Como todo arranque, hay expectativas y desde luego nervios”.

¿Cuál es la desventaja con respecto a los rivales?

“Que tienen muchos más kilómetros que nosotros, ellos nacen con una moto y en una pista. Yo por ejemplo llevo apenas dos años en el torneo y es poca la experiencia, pero voy muy bien según el entrenador. Ya estoy frenando donde es. Donde estoy perdiendo tiempo es en la mitad de las curvas, eso es lo que más debo trabajar”.

¿Lo más difícil?

“Que uno trabaje duro antes de una carrera y en la pista no se le den los resultados. Eso lo baja a uno mucho mentalmente. Por fortuna en ese aspecto me trabaja mucho mi papá para que no decaiga y por el contrario salga más motivado en la próxima válida”.

¿Su objetivo en esta segunda temporada?

“Lo fundamental es que pueda estar en todas las válidas, las doce, y luchar por los podios. Este es mi año, lo que haga se verá reflejado en el resto de mi carrera”.

¿Le toca convivir con las grandes figuras del motociclismo mundial?

“Sí, por ejemplo al lado de Marc Márquez, que es mi gran ídolo y de Valentino Rossi, que para mí es el motociclista más importante en el mundo por lo títulos que ha ganado”