El lateral Germán Gutiérrez terminó la agonía del DIM que no encontraba el camino para vencer a Juan Camilo Chaverra y ganarle al Bucaramanga en el Atanasio, por la fecha 12 de la Liga.

A pesar de la persistencia y del esfuerzo que hacía el Poderoso en el campo, no llegaba al gol, y la angustia por no ganar se apoderó no solo de los jugadores, sino del banco y nuevamente de los aficionados.

Con un hombre menos, por la expulsión de Juan Guillermo Arboleda a los 81 minutos, por falta fuerte, llegó el momento de éxtasis para los seguidores rojos, tras el golazo, de media distancia de Gutiérrez, quien celebró a rabiar.

Primer tanto del lateral con el Equipo del Pueblo, un gol que le representa tres puntos vitales para seguirse acercando al grupo de los ocho, y un revulsivo para los dirigidos por Julio Avelino Comesaña que volvieron a la victoria.