A más de una semana del arresto del futbolista Dani Alves, exdefensor del Barcelona, se conocen nuevos detalles sobre su vida en la cárcel Brians 2, donde se encuentra bajo medida de aseguramiento, tras haber sido acusado de cometer abuso sexual contra una mujer de 23 años, el pasado 30 de diciembre, en una lujosa discoteca de Barcelona, España.

En prisión es custodiado, con el fin de velar por su seguridad y la del caso, que está a la espera del juicio. Tras su arresto y encarcelamiento, se conoció que al futbolista le estaba costando adaptarse a su actual situación, más aún, porque aún no conoce su sentencia.

Sin embargo, con el paso de los días, estaría aceptando que no saldrá muy pronto de allí, por lo que ha ido entablando una amistad con los demás internos.

También se ha podido conocer que esta semana Alves, reconocido futbolista de la talla de Messi o Cristiano Ronaldo, le firmó una camiseta, con el mensaje “abrazo y con cariño”, a un hombre que salió de prisión tras 14 años de condena.

Además, ha trascendido que el deportista ha estado jugando “picaitos” con los demás internos. Al parecer, según se ha dicho, recibe el mismo trato que cualquier recluso y comparte celda con Coutinho, a quien conoce porque trabajó como guardaespaldas de Ronaldinho durante su época en la capital catalana.

“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, son las declaraciones que habría dado el investigado antes de ser encarcelado, según informó el diario La Vanguardia, de España.

Dani Alves, de 39 años, es acusado de, presuntamente, haber golpeado, violado y obligado a una joven a practicarle sexo oral. “Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, fue parte del relato que entregó la joven a las autoridades.

Alves se encuentra desde el pasado 20 de enero a la espera de su juicio en el pabellón de agresores sexuales de la cárcel Briáns 2.