Camila Osorio se medirá a la local Alison Riske, número 29 del ranquin WTA, en la segunda ronda del US Open, duelo que está previsto este miércoles, en segundo turno, por lo que podría ser después de las 11:30 a.m., en la cancha 17. La programación de la jornada comienza a las 10:00 a.m. (hora de Colombia). De igual forma se dará inicio a los cuadros de dobles (masculino, femenino y mixto), en los que Colombia cuenta con cinco representantes: Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, Cristian Rodríguez, Nicolás Barrientos y Camila Osorio. De ellos, el primero en saltar a la cancha será el bogotano Cristian Rodríguez, quien hace dupla con el argentino Federico Soria y se medirán al local Rajeev Ram y al británico Joe Salisbury. Ese juego está previsto para las 10:00 a.m.