Si bien lo realizado por Induráin en ese instante fue monumental, pues no se contaba con la tecnología de ahora, llamó la atención la superioridad de Martínez frente a sus demás rivales.

“Al principio estaba pensando en quedarme acá (en Ineos), pero quería darme otros aires. Los años que vienen son muy fructíferos para mi carrera y el Bora me dio muchas oportunidades”, así indicó Daniel en meses pasados, dando a entender que en el conjunto germano no solo dará la mano como gregario, sino que también tendrá chances de luchar por objetivos grandes.

Pese a esos infortunios, el equipo Bora, en el que no solo se reencontró con su compatriota Sergio Andrés Higuita (compartieron en el EF Education) sino que también será compañero del esloveno Primoz Roglic, analizó que Martínez era una carta ideal para las aspiraciones que tiene y no dudó en ficharlo.

“Ineos me ofrecía buenas cosas, pero lo del Bora fue una oferta mejor. Lo económico no importa tanto, me interesa es cómo voy a evolucionar deportivamente”, aseguró el pedalista, quien en Tunja logró su cuarto título nacional en el esfuerzo individual, luego de imponerse en Villavicencio-2019, Pesca-2020 y Pereira-2021.

Al Giro, pero como líder

Cabe recordar que en el Giro de 2019, Martínez fue el escudero de lujo de Egan Bernal para que este último conquistara la carrera italiana. El mismo campeón elogió en ese momento el desempeño de su grato soldado.

“Dani es un grandísimo corredor, mucha gente lo sabía, pero yo creo que ahora lo ha demostrado a todo el mundo. Es un corredor que puede hacer muy bien las carreras de tres semanas, es un contrarrelojista muy bueno, sube muy bien”.

Y por lo que ha logrado y viene haciendo, Bora ve en él una carta fundamental para conseguir grandes resultados, tanto que irá al próximo Giro de Italia como jefe de filas de este elenco, como confirmó, tras los Nacionales, el propio corredor.

Además, podría ir al Tour de Francia para proteger a Primoz Roglic, ganador de tres Vueltas a España, de un Giro y a quien aún le es esquivo el título de la Grand Boucle.