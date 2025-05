Dany Sánchez, genio del billar que causó sensación en Medellín

El famoso billarista español Daniel Sánchez Gálvez, más conocido como “Dany” Sánchez, estuvo en la ciudad de Medellín donde disputó varios partidos de exhibición en el Máster Club Billares de la calle San Juan, el pasado 30 de abril. Allí, el catalán se enfrentó ganando, sucesivamente, a los antioqueños Mauricio Aguilar, Arley Montoya y perdió la última partida contra Alexander Salazar. El otro invitado de honor, el colombiano, nacionalizado español, Róbinson Morales, por su parte, venció al caldense Uberney Cataño y al paisa Alexander Muñoz, siempre en la modalidad de tres bandas. El múltiple campeón mundial, de 51 años, nacido en Santa Coloma de Gramanet, provincia de Barcelona, en Cataluña, y que ha sido cuatro veces campeón mundial (1998-2005-2010 y 2016), habló con EL COLOMBIANO.

¿Qué siente saber que es tan reconocido en cada lugar que está?

“Pues es un poco el reconocimiento a toda mi vida dedicada al billar y eso es lo que más aprecio de todo. Lógico que los títulos, mundiales, campeonatos del mundo tienen mucho valor personal, pero tiene más valor ir a cualquier otro país y que te lo reconozcan con aplausos, con fotos. Eso es mi más grande logro”. De tantos lugares donde ha jugado, de tantas ciudades donde ha ido ¿qué nos puede decir de estos billares y cómo le ha parecido Medellín, su gente? “Es la primera vez que vengo a Medellín y hasta ahora todo ha ido de maravilla. Medellín me ha gustado muchísimo, su gente, la amabilidad... lo llevaré siempre en mi corazón porque me han tratado muy bien. El Máster Club es para mí lo mejor que he visto en Latinoamérica y es, seguramente, uno de los mejores del mundo”. Lea: Los mejores del billar compiten por el cetro de este deporte en Envigado, con entrada gratuita para el público

¿Cómo fueron sus inicios en el billar?

“Mi papá era muy aficionado al billar. Mis padres pusieron una cafetería y allí había una mesa de billar donde juegan libres (modalidad de este deporte). Siendo un chico de nueve años, lo que me gustaba era jugar fútbol, pero cuando llegaba del colegio, después de cenar y hacer tareas jugaba billar con mi papá y ahí empezó la afición, empezó todo”.

¿Quién lo incitó al billar y no a practicar otro deporte?

“Realmente nadie. Eso se fue dando poco a poco y no fue buscado. Fue viniendo”.

¿Cuándo se dio cuenta de que este era su deporte?

“El haber ganado el campeonato español con 16 años, eso cambió mi vida y me hizo pensar que podía, y luego me apoyó la Real Federación Española de Billar con participaciones en el circuito mundial porque es que ni ahora ni en esa época era normal que un joven a esa edad hiciera cosas así”.

¿Qué significó para usted ganarse el primer Torneo Nacional de mayores en España tan joven?

“Un cambio total en mi vida porque hasta entonces yo era un niño que jugaba billar por afición y nunca había pensado en ganar ningún torneo ni nada. De repente viene un campeonato español a los 16 años, donde la media era 40 o 45 años y entonces fue una sorpresa para mí y para todo el mundo. A raíz de eso comenzó mi participación en torneos internacionales, giras mundiales e invitacionales. Fue realmente ahí cuando se da el cambio en mi vida”

¿Es bueno empezar tan joven a jugar billar?

“Es como todo. Cuanto más joven mejor, porque dicen, comparando con una esponja, se absorbe todo. A esas edades las personas digieren, se empapan de toda la información, de todo cuanto les enseñan y es aconsejable, por supuesto, hacerlo también con el billar. Todos los grandes campeones, de cualquier deporte, empezaron jóvenes”.

Usted cuenta que en Corea, para los padres es un lujo que sus hijos jueguen billar, porque se ha tenido la idea, por lo menos en esta parte del mundo, que el billar es para vagos, apostadores, bebedores, mujeriegos... “No le quito, en parte, razón a tu pregunta. El ambiente que hay, por ejemplo, en México o en Colombia la gente que va a jugar billar lo hace es para divertirse, entonces toman trago después de trabajar y pasan un buen rato con los amigos. Pero el billar no es eso. En Corea, por ejemplo, es un deporte. Los niños lo practican en la escuela como una asignatura optativa y donde tienen un profesor que les enseña, porque el billar ayuda a ejercitar la mente y no solo lo recomiendan para los niños sino también para los mayores porque es un deporte que se puede practicar hasta una edad avanzada”.

¿Entonces es una cuestión cultural?

“Es también un poco de costumbres. En Colombia a la gente le gusta tomar trago y jugar billar, pero no tiene por qué ser así. Yo me imagino que Róbinson Morales habrá entrenado muchísimas horas. Lo mismo digo de Mauricio Aguilar, Alexander Salazar o todos esos campeones que ustedes tienen aquí. Han entrenado muchísimo y no se puede mejorar tomando trago. Seguro entrenan con seriedad y por eso son lo que son”.

De acuerdo a eso, ¿cómo ve el billar colombiano?

“A mí siempre me ha gustado. Los jugadores colombianos son artistas porque hacen un billar diferente. Hacen un billar de sentimiento, de muchos efectos, muchos giros, mucho ingenio y es un billar bonito. Además, siempre han tenido buenos jugadores, desde Jaime Bedoya (hace muchos años) a hoy día como Róbinson Morales, Pedro González, José Juan García, Alexander Salazar, Uberney Cataño, con los que me he enfrentado y a los cuales conozco hace muchísimos años. El nivel en Colombia es muy alto”. Le voy a mencionar estos nombres: Torbjorn Blomdahl, Semih Sayginer, Fréderic Caudron, Dick Jaspers, Marco Zanetti, Eddy Merckx, Sang Lee y, por supuesto, usted, entre otros, llamada la generación dorada del billar, esos que lo ganaron todo... “Pero no se puede uno olvidar del belga Raymond Ceulemans, el mayor ganador de la historia de los mundiales con 35 campeonatos. Esa generación de la que usted habla es muy buena y con unos enormes billaristas, donde elevaron el billar a otro nivel, pero la verdad es que eso va por generaciones”. En el 2004 muere el campeón Sang Lee, su amigo, con apenas 50 años... “Para mí fue una pena. Era un genio del billar y manejaba un estilo diferente y sí, era un buen amigo y lástima, a veces me acuerdo de él. Nos dejó muy joven pero así es la vida...”.

En el billar, ¿cuál es su mejor amigo?, ¿acaso lo es el turco Tayfun Tasdemir? Y lo digo porque tienen un juego parecido...

“Eso es cierto. Somos grandes amigos dentro y fuera del circuito y me gusta mucho su forma de jugar, de golpear las bolas, su estilo. En una entrevista dije que me quedé en Corea con él una semana entrenando y fue el billar más bonito que he visto en mi vida”. Es usted un reconocido deportista, así como lo es Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Simone Biles, Lionel Messi, Tadej Pogacar, Novak Djokovic y muchos otros, con grandes patrocinadores, ¿usted está por ese rango o el billar no da para tanto? “Sí, es cierto. Pero nos patrocinan marcas relacionadas con el mundo del billar. No marcas ajenas a este deporte. A mí, por ejemplo, la marca Predator me patrocina (tacos, tizas, guantes, extensiones, etc.). Además hace 26 años que me patrocina y juego para el Oporto de Portugal. Allí, en Portugal, los clubes de fútbol, también tienen sus clubes de billar, con torneos y todo y ahora en Corea, marcas coreanas”.

¿Qué consejo le daría al joven que quiere empezar a jugar billar?

“Que lo juegue con pasión y seriedad. Es un deporte de mucha disciplina y poco a poco se van a ver los resultados. Eso sí, mucho entrenamiento”.

¿Por qué sigue jugando al más alto nivel?

“Amo el billar, es mi vida. Lo juego desde los 9 años y ya tengo 51 y dicen que me quedan 10 años en la alta competencia”.

José María Quetglas fue jugador de billar y luego se dedicó a la docencia, ¿ha pensado en enseñar el billar?

“No es lo que a mí gusta. Me gusta es competir y el día que no lo haga o no pueda hacerlo, sí enseño, pero siendo selectivo. No impartir clases a todo el mundo. Quiero que lo que yo enseñe quede y se aprenda”.

Ya usted lo ganó todo, ¿ha pensado en el retiro?