“La mayoría de estos chicos aspiran a buscar universidades de división 1, donde en teoría está el nivel más alto. Pero hay otras opciones, está la división 2. Hay que mirar que el muchacho se sienta cómodo en la universidad. Algunas veces los chicos van a recibir becas de instituciones donde no van a poder jugar, pero es mejor aceptar una donde puedan competir”, concluyó.

Valentina, que vive en Robledo, asegura que las condiciones deportivas y académicas que tendrá allá no las podría tener en Colombia y tampoco podría acceder a ellas sin la beca porque son muy costosas. El proyecto que tiene para después de terminar la carrera es intentar formar parte del circuito de la WTA. De no lograrlo, su plan b está en ejercer la profesión, ya que en ese caso la universidad le ayudaría a conseguir empleo.

“Me gané una beca del 100% en una universidad que es de primer nivel, que es lo más alto en mi deporte. Creo que voy a mejorar mucho en tenis. Más de lo que lo puedo subir estando acá. La institución me dijo que yo tenía la autonomía para decidir si mi prioridad era jugar en el alto rendimiento o enforcarme todo el tiempo en lo académico”, concluyó.

Mientras superaba la lesión y cursaba once en el colegio, ella comenzó a buscar oportunidades para estudiar en Estados Unidos. Se contactó con la agencia USP. Y luego del showcase empezaron a llegarle propuestas de varias universidades. Intercambió correos con entrenadores y estuvo en videollamadas. Al final se decidió por Idaho porque le ofreció las mejores condiciones.

“Mentalmente fue complicado porque perdí confianza, sentía que en cualquier momento me iba a volver a doler. La verdad estuve así por ahí tres meses. Fue bastante duro. Pero al final, llegué al punto en el que pude salir de ese hueco gracias al acompañamiento que me brindaron mis entrenadores, fisioterapeutas, etc”, comentó.

Valentina Rodas es una joven antioqueña de 17 años que está cerca de irse para Estados Unidos a estudiar negocios internacionales y jugar tenis en la Universidad de Idaho. Juega este deporte desde que tenía 5. Su mirada es perspicaz cuando está en la cancha y se mueve con agilidad para devolver las bolas. No se ahorra ningún esfuerzo en los partidos.

Esto es algo que no sucede de manera frecuente en el país norteamericano, ya que por lo general los colegios solo dan media beca a los estudiantes. Fraysser se fue para Estados Unidos en los primeros meses de 2022 y está comenzando a escribir su futuro, con la proyección de ser uno de los colombianos que logre llegar a la NBA. Las condiciones que tiene en Nueva York no las podría tener en Colombia, menos en un deporte que tiene poco apoyo en el país. CERCA DE TERMINAR LA UNIVERSIDAD

“Lo metí en la Academia de Baloncesto de Antioquia, que dirige Javier Mosquera. El profesor comenzó a pulir las falencias que tenía el niño y comenzó a destacarse. Lo llevaron a la Selección Medellín y participaron en el Ponybaloncesto. A él le fue muy bien, aunque no pudo jugar la final porque en la semifinal se lesionó”, comentó su papá, el exboxeador Fraysser Torres.

“Tiene un programa deportivo muy completo, con entrenadores, asistentes, preparadores físicos, médicos, nutricionistas y sicólogos. Le dan comida, ropa, no paga para competir, no paga libros. Se está preparando técnicamente bien para intentar dar el paso al profesionalismo después de terminar”.

Está en quinto año de la universidad y la beca que tiene cubre el valor anual de 71.000 dólares. “Conseguir una beca que le brinde a los deportistas la posibilidad de que entrenen, jueguen, representen a su equipo y estudien, es algo complicado porque tanto los deportistas como las instituciones deben tener unas condiciones de elegibilidad que no todo el tiempo cumplen”, aseguró Daniel Hernández, su padre.

Fue top 50 júnior de la International Tennis Federation y campeón nacional. También campeón nacional en categoría de 12, 14, 16 y 18 años. Jugó sudamericanos y el mundial sub 16 de España, compitió con jugadores reconocidos.

Olga Correa es profesora de matemáticas y sociales en primero de bachillerato en una escuela privada de Miami. Vive en Estados Unidos desde 1999, cuando decidió aceptar la propuesta que le hicieron del equipo de voleibol del Miami Date College, una universidad pública de Florida. Es una de las primeras deportistas antioqueñas que llegó al deporte universitario norteamericano.

“Mónica Pinilla fue la que abrió el camino a las otras. Llegó en 1990 de vacaciones, jugó por pasar el tiempo, gustó y se quedó. A ella le dijeron que si conocía a más jugadoras de Medellín para que las llevaran. Al año siguiente contrataron a Ángela Naranjo y Paola Bedoya. Ellas quedaron campeonas nacionales. En 1992 me llamaron a mí y dije que no”, recordó.

Porque no se sentía lista para salir del país. Ella que es oriunda de Barbosa, Antioquia, pensaba que eso era dar un salto al vacío, porque si no le gustaba, no tendría nada fijo para volver. Estudió Salud Ocupacional en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Cuando terminó decidió entrar a estudiar negocios internacionales en Eafit. Estuvo becada.

“En 1996 solo por jugar voleibol me puse de nuevo a estudiar. Cuando yo estaba en sexto semestre, le dijeron a Guillermo Montoya que necesitaban alguien que jugara de centro. Me vine para Estados Unidos. Inicialmente solo por seis meses a estudiar inglés y regresaba. Pero no aprendí nada”.

El torneo nacional universitario se juega en los últimos seis meses del año. Deportivamente le fue bien y decidió quedarse. Transfirió las materias que le hacían falta para terminar negocios internacionales en Medellín al Miami Date College, donde estudió becada. Ahí estuvo dos años. Luego terminó la carrera en el estado de Missourie en 2003.

Ese año dejó de jugar voleibol y se dedicó a buscar trabajo. Como para ese momento el país estaba en crisis económica, ella comenzó a trabajar en un campamento de verano. La mamá de una niña que participó la contactó con un colegio de Miami para que trabajara como profesora de educación física. Aceptó.

Un par de años después vino a Colombia de visita y cuando regresó a Miami no la contrataron de nuevo. Sin embargo, por su preparación profesional consiguió un empleo como maestra de matemáticas en el mismo colegio.

“Cuando yo iba al colegio los niños me hacían el día. Mi esposo viajaba y yo mantenía sola. La docencia me ayudó mucho para aguantar la soledad”. Olga construyó su vida en Miami, se casó con el que hoy es entrenador de la universidad donde estudió y tiene una hija que heredó de ella la vena del voleibol.

La historia de las becas para deportistas comenzó a escribirse en los 90 y Olga fue una de las que abrió el camino. Hoy está cerca de cumplir 49 años y dice en Colombia hay mucha calidad para aprovehcar las oportunidades que hay en el plano internacional