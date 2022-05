Los deportistas de rugby subacuático han alertado sobre problemas en la iluminación en el complejo acuático, lo cual los afecta no solo para los entrenamientos sino que han sido víctimas de inseguridad. “Desde el año 2019 se viene presentando un déficit en la iluminación y cada año nos dicen que están analizando el tema de presupuesto para la intervención, pero no se da una solución. Lugares como el pozo de clavados y la piscina de subacuáticas no tienen la suficiente luz para poder hacer los entrenamientos, y aunque se instalaron algunas lámparas, estas no son suficientes”.

Juan José Moreno, administrador del escenario, comentó que se instalaron seis reflectores de 200 vatios para mejorar la iluminación. “Sabemos que el complejo es importante porque alberga a los ciudadanos, la oferta institucional, ligas, clubes y por los eventos que allí se desarrollan, por eso estamos buscando los recursos para mejorar el escenario que tiene una amplia demanda de usuarios”.