Mariana Pajón no habla de retiro, pero sí dice que, a sus 30 años, va día a día, competencia por competencia. Triunfó en los Juegos Olímpicos de Londres-2012 y Río-2016, mientras que en Tokio-2021, ganó plata. Dice que no se pone presión para llegar a los Juegos de París-2024, sobre todo por las lesiones que ha sufrido en los últimos años, la última, una lesión en el pulgar de la mano derecha luego de una caída en un entrenamiento en la Copa Mundo en Papendal. “Voy carrera por carrera, como me vaya sintiendo y lo que me diga mi cuerpo, pues en cada golpe o en cada esfuerzo sufren las articulaciones, la espalda... y eso obviamente te lo va cobrando el tiempo. Soy muy realista de mi futuro y pueden pasar muchas cosas”.