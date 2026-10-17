¡Velocidad, adrenalina y pericia: el evento motero que conquistó a Colombia se corre en Santa Fe de Antioquia

No basta con acelerar, frenar y saber meter los cambios en una moto. También es importante tener la cabeza y el cuerpo listos “bien puestos”, para poderse destacar en una competencia como Gladiadores Off Road, un evento de motociclismo que se realiza este fin de semana en Santa Fe de Antioquia.
La pista virgen que hicieron en una parcelación del occidente antioqueño reúne a 400 pilotos de enduro –algo parecido al ciclomontañismo, pero en moto–, de todo el país. Algunos son profesionales. Otros no; pero sueñan con serlo. Todos, en últimas, tienen el mismo objetivo: recorrer la pista en el menor tiempo posible para ganar, ser primero.