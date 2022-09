Samuel, quien fue elegido como el jugador más valioso de la Liga de Desarrollo (previo al inicio de la Liga Profesional), fue además el mayor encestador y también se coronó campeón con Antioquia en el selectivo a Juegos.

Sin duda, su mejor trofeo fue Martín, el pequeño de 11 meses que nació cuando Samuel estaba en EE. UU. y a quien solo había visto en fotos y a través de videollamadas.

“En el viaje desde el aeropuerto hasta la casa, Martín me miraba como asombrado, la verdad es que estas semanas que he podido compartir con él han sido maravillosas”, reconoce el joven deportista.

Un futuro prometedor

Desde muy pequeño, Samuel acompañaba y jugaba baloncesto con su padre Juan Felipe, quien aprovechó el tiempo de pandemia para entrenarlo diariamente.

Eso, dice Samuel, lo llevó a mejorar sus promedios de lanzamientos tanto de tres puntos como de tiros libres, y crecer, pues pasó de medir 1,75 metros a 1,87 con tan solo 16 años, algo que también le sirvió para destacarse. Ahora está en 1,98 m.

Ya con mejor promedio y juego, buscó una beca y llegó a Gateway Legacy, en San Luis, Misuri, Estados Unidos, para entrenar bajo la dirección de Charles Cunningham.

“Aunque no sabía inglés, me adapté fácil. Aprendí rápido el idioma y he podido avanzar bastante en mi juego porque el nivel es más alto. Además del entrenamiento con el grupo, también uso parte de mi tiempo libre para ir al gimnasio muy temprano y en las noches complementar con trote”, comenta Samuel, quien agradece la disciplina que su padre le inculcó desde pequeño, pues eso le ha permitido progresar como deportista.

“Soy consciente que el tema físico es muy importante. Por eso, por mi cuenta, complemento el entrenamiento, pues si quiero lograr mis sueños de jugar en la NBA debo esforzarme cada día más”, menciona el joven a quien la presión lo motiva y lo lleva a esforzarse más.

Este paisa, que disputa en Estados Unidos el torneo Nike con su equipo, tiene como referente nacional a Braian Angola. En su equipo ha madurado y conocido otras costumbres, ya que comparte con jugadores de Rusia, Serbia y Brasil, entre otros países.

Este sábado, Samuel regresa a Estados Unidos a seguir luchando por sus metas, convencido de ir por buen camino y feliz de lo que vivió en Colombia tanto a nivel deportivo como personal.