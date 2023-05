En el inicio de la actual Liga Betplay-1 f ue muy criticado. Decían que Nacional necesitaba mayores refuerzos, que con los juveniles no era suficiente. Pasaban las fechas y la gente comentaba que el equipo, pese a conseguir los resultados, era plano y no seducía al hincha. También, que él era un técnico pasado de moda, un dinosaurio para el fútbol actual. Sin embargo él, firme en sus convicciones, no ha cambiado ni una pizca su pensamiento ni la idea con la que llegó a Nacional. Hoy está callando a los críticos y convenciendo a los incrédulos, tanto en Copa Libertadores como en el torneo local.

Allí, Autuori trabajó con jugadores de 13 nacionalidades diferentes. “No entendían cómo sería posible gestionar a un grupo tan heterogéneo. Para mí fue extremadamente valioso dirigir personas de costumbres y culturas diferentes”, recuerda el adiestrador.

No fue jugador profesional por culpa de una poliomielitis. Sin embargo, asegura que su vida siempre estuvo ligada al fútbol. Incluso, practicó el futsal hasta los 16 años.

Bolillo Gómez dice que Autuori es un hombre que con su experiencia y capacidad ha llegado la sabiduría. “Eso es lo más importantes de los técnicos con recorrido, que se vuelvan sabios en su profesión. Demuestra mucha paciencia, tiene autoridad y capacidad para transmitir su trabajo sin tanto escándalo”.

Amante a jugar bien

Autuori siempre fue un apasionado del juego y aprecia tanto la estrategia como el fútbol bien hecho. Esto ha llevado a que lo llamen filósofo, lírico e incluso romántico. Alguien preocupado por jugar un fútbol atractivo, como forma de alcanzar el resultado.

“Ganar es consecuencia de una serie de factores. Percibo que en el mundo moderno hay una obsesión por la victoria, que es necesario ganar de cualquier manera y ese es un pensamiento peligroso. Las victorias no deben llegar por el azar sino por el proceso, no me sirve ganar hoy y mañana no, el triunfo no puede ser una casualidad sino una causalidad”.

El entrenador no es protagonista

Autuori es un convencido de que un entrenador no tiene la llave del éxito, incluso no le gusta que le hagan este tipo de notas, porque para él en el fútbol los protagonistas son los jugadores y los hinchas.

Ese pensamiento fue lo que le permitió alcanzar el Mundial de Clubes con Sao Paulo en 2005 venciendo al todopoderoso Liverpool. Le gusta conformar grupos victoriosos, talentosos e inteligentes. Además, aunque muchos lo han tildado como un dinosaurio o un hombre desactualizado, él, por el contrario, demuestra que le gusta innovar.