Sergio Luis Henao suspira cuando se le pregunta a qué se dedicaría si le dijera adiós al ciclismo de alto rendimiento en este 2022. Con voz entrecortada le es difícil hilar ideas, entendible pues aún no tiene una respuesta clara a esa pregunta.

El antioqueño sigue entrenando, más allá de no contar con equipo para la próxima temporada.

El escarabajo, de 34 años de edad, ha sido uno de los ciclistas colombianos más sobresalientes en la última década en la máxima categoría del pedal, tanto como líder y gregario en los elencos que ha representado, sobre todo el Sky, ahora Ineos, en el que fue fundamental para los triunfos de Chris Froome en los tours de Francia de 2016 y 2017.

Sin embargo, más allá de su madurez deportiva y del talento que desborda sobre la bicicleta y ante la nueva generación que empieza a dominar este deporte, el futuro competitivo del corredor paisa es incierto luego de que su escuadra, el Qhubeka NextHash, de Sudáfrica, dejara de pertenecer a la categoría UCI WorldTeam.

Frente a esta situación, y luego de no hallar un lugar en un conjunto importante en el pedalismo, pues el mercado de transferencias se cerró en octubre, Henao podría adelantar su retiro del deporte antes de tiempo, como expresa, cuando menos se lo esperaba.

En charla con EL COLOMBIANO, Checho habló sobre la etapa complicada que afronta.

¿Es cierto que podría dejar el ciclismo este año?

“Sí, como el equipo no sigue en el WorldTour y su continuidad no será ni siquiera profesional sino continental, a la fecha no tengo nada. Si no consigo algo en Europa creo que este sería el final de mi carrera”.

Pero si aún se nota fuerte competitivamente y hay corredores que sobresalen en el WorldTour con más edad que usted, por ejemplo Alejandro Valverde, que tiene 41...

“Es que colgar definitivamente la bicicleta no estaba dentro de mis planes, pues tenía dos años más de contrato con el equipo y todo estaba seguro. Pero la noticia de que se perdía la categoría nos cogió de sorpresa y en lo personal me dio muy duro, más porque fue a fin de año, en el que conseguir nuevo elenco es complicado porque todos están con las nóminas cerradas”.

¿Pero en realidad cree que es el momento de finalizar su carrera?

“No, la verdad que no, pues estaba muy contento en el equipo. Además, sigo disfrutando del ciclismo, de las competencias, me gusta cuidarme... Pero a raíz de las circunstancias y de no poder hallar un hueco en otro conjunto, ya empiezo a plantear en terminar realmente mi carrera”.

¿Le dieron la posibilidad de seguir en el Qhubeka al ser continental y para que no pierda ritmo? ¿O esto sería bajar de categoría para usted?

“No por eso, en absoluto, pues si estás contento en un lugar el estar en un equipo continental no importa. Al final el ciclismo no solo se basa en las tres carreras de tres semanas (Tour, Giro y Vuelta), hay otras pruebas de prestigio. Pero lo cierto es que el elenco se baja a categoría continental, mas no profesional, y se enfocará en fomentar jóvenes talentos y no a competir en citas de renombre del calendario UCI. Cuando nos dijeron que el equipo no continuaba tampoco nos dieron la posibilidad de seguir”.

¿Y qué tal la posibilidad de correr en Colombia?

“Correr de nuevo en mi país aún no me lo he planteado. De hecho, en este momento no hay un equipo colombiano que pueda correr un calendario importante en el ciclismo europeo. Tampoco he tenido un acercamiento con ninguno. Eso sí, nunca puedo decir que no correría en mi país porque no hay peor azote que la lengua, pero por ahora si no puedo hacer un calendario en el exterior estaría cerrando mi etapa como profesional”.

¿Pero sigue entrenando?

“Claro que sí, continúo haciendo trabajos de fortalecimiento. Es más, cuando el equipo nos anunció que estaba teniendo problemas siempre tuvimos la esperanza de que los solucionaría como años anteriores y por eso no se paraba de entrenar. Esta vez fue diferente debido al covid, tema que en materia financiero afectó a muchas empresas patrocinadoras del ciclismo”.

Ahora vuelve a vivir otra etapa complicada en su carrera, luego de superar otras debido a las lesiones...

“No puedo negar que este es un momento bravo, lo cual no contemplaba. Causa impotencia cuando una decisión, como la del retiro, no la tomas tú sino que es causada por otros factores. Hay un sabor amargo de terminar así. Si bien he superado lesiones, esto es algo que no lo puedes controlar y causa dolor”.

Si dejara de competir próximamente, ¿a qué se dedicaría entonces?

“Jumm, no sé (risa nerviosa). Esa misma pregunta me la hago todas las mañanas desde que se conoció que el equipo no seguía. Es que esto fue tan a quema ropa que me quedo sin palabras. ¡Juepucha, no sé qué hacer! Por ahora disfrutaré de mi familia, compartir con ellos ese tiempo que muchas veces te priva el ciclismo, y pues bueno, ya buscaré qué hacer, pero en este instante no tengo nada que decir sobre algún proyecto”.

En algún momento dijo que le gustaría impulsar a los nuevos talentos del ciclismo...

“Sí, ese proyecto me encantaría liderarlo con alguna empresa. Quisiera ayudar a jóvenes que se formen bien acá para que puedan llegar a Europa pero con buenas condiciones, que se estabilicen y tengan tranquilidad para que logren explotar todo su talento y escalen a grandes equipos. Es una iniciativa bonita que requiere de gestión, de patrocinios”.

¿Qué siente al saber que es uno de los corredores que ha hecho historia en el ciclismo colombiano?

“Tranquilidad, alegría. Soy un agradecido con el ciclismo, de todo lo que me ha dado y he logrado conseguir. Lo que tengo, como mi familia, se lo debo al ciclismo. Fui un afortunado de estar en uno de los mejores equipos, de compartir con uno de los mejores corredores de la historia como Froome, de lograr victorias, títulos, de pelear una olimpiada. Esta no es la forma que me gustaría dejar mi carrera, pero si tengo que dejar el ciclismo, me voy con la cabeza en alto, orgulloso de lo que fui como deportista”