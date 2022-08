“Yo estoy hablando con todos los deportistas, porque estamos implementando el pacto por el deporte. De mis compañeros la más política soy yo porque estuve en el Congreso y conozco la dinámica. Un amigo me dijo: ‘Negra, politizaste el deporte’, y no, es que eso es un derecho que tenemos y hay que hacerlo valer, por eso me he reunido con Caterine Ibargüen, Óscar Figueroa, Norfalia Carabalí y otras glorias del deporte, porque sé que todos tenemos algo valioso para aportar. La idea es que todos hagamos un frente común y son bienvenidos todos los que quieran aportar”.

¿Qué propuesta tiene, o qué le gustaría implementar en Juegos Escolares, Universitarios e Intercolegiados?

“Queremos hacer una transversalización con el Ministerio de Educación para desarrollar la jornada complementaria que nos permita incrementar esa base de nuevos deportistas. Ya con Ascun queremos acercarnos para tener flexibilidad y que los deportistas no se pierdan, que no se vayan becados para otros países sino que lo hagan en Colombia”.

¿Cuál quiere que sea su legado en el Ministerio?

“Dejar un ministerio fortalecido, con recursos, con una transversalidad con los otros ministerios porque el deporte es salud, cultura y nos une a todos. Cuando un colombiano gana sin importar su inclinación política, regliosa o de color de piel, todos nos abrazamos y nos unimos para celebrar”.

¿Cómo ve a Antioquia en el panorama deportivo?

“Tiene un potencial muy grande que es Urabá, ya lo he recorrido, creo que me conozco todos los municipios de esa zona. Aunque soy vallecaucana he estado allí en ese Urabá antioqueño, en Chocó y también en La Guajira, recorriéndolos en carro y conmoviéndome por la falta de oportunidades para que nuestros niños y niñas que son el potencial para el deporte nacional. Tenemos que luchar para que no se pierdan”.

¿Qué municipio no ha visitado y como ministra lo quiere hacer?

“Creo que uno de los que no conozco es Bajo Cauca y quiero ir, porque al igual que me pasa con la gente de Urabá los siento como mis hermanos. Allá me sentí como si estuviera en el Mariano Ramos (barrio de Cali que concentra una amplia población negra que se ha destacado en el deporte)”.

Usted es la primera ministra deportista, ¿cómo asume esta responsabilidad?

“Me pasó algo muy especial porque en redes me enviaron muchos mensajes aún sin que el presidente Gustavo Petro anunciara la designación. Hasta cadenas de oraciones en el país y en el exterior se dieron para mi llegada al Ministerio, eso me sorprendió para bien porque la gente quiere ver para qué somos buenos. Entonces como deportistas tenemos una gran responsabilidad”.

Muchos deportistas se han capacitado, ¿los está acercando a su administración?

“Me estoy llenando de motivos y por eso con el pacto por el deporte nos estamos uniendo para trabajar todos por un bien común”.

¿Qué mensaje les envía a las nuevas generaciones que están en los municipios pequeños esperando una oportunidad?

“Tengo unas ambiciones muy grandes y el presidente Gustavo Petro también. Me ha pedido llegar a los lugares más alejados, no importa cómo: en chalupa, avión, canoa o caminando, pero la misión es que estemos en esas zonas y llevemos esperanza, recreación, deporte y espacios para que nuestros niños y niñas desarrollen sus habilidades. Eso lo espero hacer acompañada por las grandes glorias del deporte nacional”.