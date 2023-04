Envigado sumó un punto en su visita a Pereira y sigue con vida en la Liga Betplay

Por luz élida molina marín

En un juego dinámico y con mucho despliegue físico, Envigado empató sin goles ante Pereira por la fecha 16 de la Liga Betplay-1, y se trajo un punto del Hernán Ramírez Villegas, a pesar de crear varias opciones de peligro sobre el arco defendido por Santiago Londoño.

Pereira por poco se queda con la victoria en la última jugada del partido: en dos acciones consecutivas el palo evitó el tanto de los orientados por el paisa Alejandro Restrepo.

Primero, en un remate de media distancia de Carlos Ramírez y de inmediato el balón le quedó a Arley Rodríguez quien remató fuerte y la pelota pegó en el travesaño.

Al final del encuentro, el técnico Alberto Suárez dijo que sabían que al frente tenían al campeón de Colombia y por eso el partido no iba a ser fácil: “Los dos estábamos necesitados, me voy tranquilo con lo que hicieron mis muchachos, dieron todo, seguro tenemos que mejorar cosas, seguimos compitiendo y vamos a luchar hasta el final, porque el torneo está revuelto y aún no se ha definido nada”.

Con el de este jueves, son tres los empates que suma Envigado como visitante en la Liga, además de una victoria y tres derrotas.

Lastimosamente el punto no le sirve mucho al cuadro del sur del Valle del Aburrá, ya que sigue por fuera de los ocho.

El cuadro naranja llegó a 19 puntos, está en el puesto once y le restan cinco compromisos por disputar. De esos, dos en casa ante Huila y Águilas Doradas y los tres restantes en calidad de visitante frente al Millonarios (aplazado), Cali y Pasto.

Haciendo cuentas

Matemáticamente el cuadro antioqueño aún tienen opción de alcanzar la clasificación, pues con 19 unidades le resta sumar once para llegar a 30 puntos, aunque le quedan 15 en juego y de ganarlos todos llegaría a 34.

El 0-0 alcanzado ante Pereira es el segundo consecutivo del equipo naranja que venía de igualar sin tantos ante Atlético Nacional en la fecha anterior, duelo que se disputó en el Polideportivo Sur.

Anoche, el Cali en un gran juego venció 3-2 a Junior y ajustó su tercera victoria consecutiva. Al cierre de esta edición, Millonarios recibía al América en El Campín.

Así se jugará la próxima fecha

La jornada 17 arranca este sábado con cuatro compromisos: Santa Fe-Tolima (2:00 p.m.), Unión Magdalena- Pasto (4:10 p.m.), Alianza Petrolera - Águilas Doradas (6:20 p.m.) y el clásico Medellín-Nacional, a las 8:30 de la noche.

El domingo se disputarán otros cuatro juegos: La Equidad-Pereira (2:00 p.m.), Junior-Millonarios (4:10 p.m.), América-Cali (6:20 p.m.) y Chicó-Bucaramanga (8:30 p.m.).

El lunes festivo, 1° de mayo, se complementará la jornada con los duelos Envigado-Huila, a las 3:00 de la tarde y Jaguares-Once Caldas, a las 5:15 de la tarde.