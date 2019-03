“Este es el nivel más alto al que me he enfrentado”: Calderón

La piloto colombiana Tatiana Calderón sigue escribiendo una gran historia en el automovilismo internacional y este fin de semana se convertirá en la primera mujer que conducirá un vehículo en la Fórmula Dos, la categoría previa a la Fórmula Uno.

Con el equipo BWT Arden, la bogotana que pertenece a la escudería Telmex-claro y es piloto de pruebas de Alfa Romeo Racing en la Fórmula Uno, reconoció que este es el reto más grande al que se ha enfrentado en su carrera deportiva.

En entrevista, la colombiana anticipó que el monoplaza que conducirá todavía no está a punto, aunque siente que irá “de menos a más en la temporada”, que se inicia este fin de semana en el Circuito Internacional de Bahréin y se extenderá por 10 trazados más hasta diciembre.

¿Cuáles son las sensaciones de iniciar la temporada de la Fórmula Dos?

“Estoy muy contenta de por fin iniciar la temporada 2019, tuvimos unos test durante seis días en Jerez y Barcelona, pero fue difícil, hay todavía mucho por mejorar, pero uno solo sabe cómo está realmente en la primera prueba de clasificación, así que hay que trabajar duro, pero con muchas ganas de empezar y mirar dónde estamos”.

¿Cómo le ha ido en el circuito de Sakhir?

“Es uno de mis circuitos favoritos, tengo recuerdos muy bonitos, porque en 2015 subí al podio y en 2017, en la World Series 3.5 V8, en la última y la única carrera que estuve en el campeonato volví a subir al podio, entonces tengo buenos recuerdos y es uno de los circuitos en los que me puedo adaptar muy bien”.

¿Cómo va la adaptación con el equipo?

“El BWT Arden ha estado por varios años en la Fórmula Dos, pero para esta temporada inició una alianza con HWA, entonces hay mucha gente nueva que hay que conocer y eso lleva tiempo, por eso hay muchas cosas por mejorar, pero el equipo está muy abierto, con muy bueno actitud, así que espero que vayamos de menos a más en esta temporada”.

¿Y con el monoplaza?

“Tuvimos ciertos problemas en la pretemporada, pero para eso son las pruebas, para ver en qué se puede mejorar y no tener los mismos errores en los fines de semana de carrera, pero creo que tenemos una indicación más clara de dónde estamos este fin de semana y de ahí partiremos y trabajaremos para estar peleando por entrar en los puntos, que es el objetivo”.

¿Cómo es la relación con su compañero de equipo, el francés Anthoine Hubert?

“Nunca he estado un equipo que tuviera a alguien como Hubert, que es el campeón de la GP3 del año pasado y todo el mundo sabe lo rápido que es y para mí es muy bueno tener a alguien como él como referencia, que esté en el mismo carro y aprender del campeón, también con ganas de ver cómo estamos en comparación con él, pero también con la idea de estar delante de él. Es un piloto muy maduro, que puede guiar al equipo en la dirección correcta”.

¿Qué significa ser la única mujer de la parrilla de largada?

“Simplemente estar en la Fórmula Dos ya es un privilegio y ser la primera mujer en competir en este campeonato, quiero demostrar que es uno de los carros más físicos y que estoy preparada para correr a este nivel, así que súper contenta con esta oportunidad y con ganas de empezar este fin de semana con la carrera”.

¿Cuáles son los objetivos para la temporada?

“Es difícil poner objetivos cuando no sabemos bien dónde estamos y cuál es el potencial real del carro que tenemos. Sé que hay mucho potencial en el equipo, que iremos de menos a más, pero es difícil saber ahora dónde estamos, a partir de la segunda carrera veremos qué nos falta y ojalá podamos estar más adelante de lo que creemos”.

¿Qué le puede aportar a su carrera esta experiencia?

“La Fórmula Dos es justo la antesala dela Fórmula Uno, entonces si te dicen que estás bien ahí, lo puedes hacer bien en el resto, así que es el nivel más alto al que hasta ahora me he enfrentado, tanto de pilotos, como de equipos, son carreras mucho más parecidas a la Fórmula Uno y hay que sobresalir para ganar el asiento en la Fórmula Uno, que es el objetivo, así que será un año de mucha experiencia y espero me catapulte para el futuro”.

¿Qué significa correr en la Fórmula Dos?

“Es estar en un grupo muy selecto de pilotos en muy altísimo nivel, con quienes aspiran a estar en la Fórmula Uno, así que no espero que me regalen nada, creo que voy a tener que ganar cada gota de sudor y por eso tengo muchas ganas de este nuevo reto”.

¿Cómo va a manejar de forma paralela la continuidad del acercamiento a la Fórmula Uno?

“Sigo como piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Racing, seguiré ahí vinculada con el equipo, con la Fórmula Uno, ojalá que pueda demostrar ese potencial, que me sigan dando esas oportunidades que me he ganado y sigo soñando, creyendo cada vez más que se puede llegar a la Fórmula Uno, así que hay que demostrarlo y para eso estamos”.