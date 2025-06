En los últimos tiempos, el nombre de Juan Felipe Aguirre ha sonado con fuerza en el entorno de Nacional. Pero no por goles salvadores ni cierres heroicos en el área, sino por sus palabras. Y no porque haya insultado o herido, sino porque se atrevió a decir lo que sentía con la autenticidad que lo caracteriza. En un fútbol cada vez más moldeado por lo políticamente correcto, Aguirre sigue prefiriendo hablar con el corazón.

“Desde afuera se vio al equipo cansado y creo que los cambios demoraron un poco. Siempre juegan los mismos 11”, dijo con serenidad tras el 0-0 frente a Millonarios en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales. Palabras que, para algunos, sonaron a crítica innecesaria. Pero para quienes conocen la historia del zaguero, fueron una señal de su compromiso con el equipo y una muestra de que, aunque hoy no juegue, su voz aún pesa en el camerino.

Aguirre no está en su mejor momento deportivo. No es titular. No sale ovacionado del Atanasio. No aparece en los titulares. Pero está. Y trabaja. En silencio, con disciplina, sin buscar cámaras, pero sí oportunidades. Porque el fútbol, como la vida, es de momentos... y él sabe esperar.